Три законні способи підвищити розмір пенсії

Оптимізація пенсії

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При розрахунку пенсії Пенсійний фонд враховує заробіток за всі місяці трудової діяльності. Якщо у вашій біографії були періоди з низьким доходом або мінімальною зарплатою, вони автоматично знижують загальний коефіцієнт і зменшують суму майбутніх виплат. Проте законодавство дозволяє провести так звану «оптимізацію заробітку» та виключити невигідні періоди з підрахунку за допомогою всього одного пункту у заяві.

Існує три легальні способи покращити свої показники та збільшити пенсію.

Спосіб № 1: Виключення до 10% «поганого» стажу

Це найпопулярніший інструмент для підвищення пенсійного коефіцієнта. Держава дозволяє прибрати з розрахунку періоди з найнижчими доходами.

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Які обмеження цього способу? Можна виключити до 60 календарних місяців роботи підряд (враховуючи будь-які періоди, навіть якщо між ними були перерви), але загальна тривалість цих періодів не повинна перевищувати 10% від усього вашого страхового стажу. При цьому після виключення в розрахунку має залишатися не менше 60 календарних місяців заробітної плати.

Як це працює? У власному кабінеті на порталі ПФУ можна перевірити коефіцієнт за кожен місяць. Періоди, де заробіток був найменшим, вилучаються для того, щоб середня зарплата для розрахунку пенсії автоматично зросла.

Спосіб № 2: Вилучення «нульових» та пільгових періодів

Окрім згаданих 10% стажу, закон дозволяє додатково і без жодних лімітів викинути з розрахунку специфічні періоди, коли людина не мала доходу або отримувала мінімальну допомогу. Наприклад:

строкову службу в армії;

навчання (зокрема у закладах вищої освіти);

декретну відпустку по догляду за дитиною до 3 років (зокрема з 1 липня 2000 року до 1 січня 2005 року);

час догляду за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю до 18 років;

періоди роботи під час карантину через COVID-19 та впродовж воєнного стану;

інші спеціальні періоди (наприклад, період з 2000 по 2005 рік за певних умов).

Оскільки виплати у ці роки були мінімальними або відсутніми, їхнє вилучення допомагає суттєво підняти підсумковий коефіцієнт.

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Спосіб № 3: Додавання заробітку до 2000 року

За загальним правилом ПФУ бере до уваги доходи, отримані після липня 2000 року. Проте ті, хто мав офіційну та високу зарплату у радянські часи чи у 1990-х роках, можуть використати це на свою користь.

Що потрібно зробити? Взяти в архіві або за місцем роботи довідку про доходи за будь-які 5 років (60 календарних місяців підряд) трудової діяльності до 1 липня 2000 року.

ПФУ додасть ці дані до сучасної бази та обере варіант розрахунку, який є найбільш фінансово вигідним для вас.

Як правильно оформити оптимізацію: важливі нюанси

Під час подання заяви на призначення пенсії обов’язково зверніть увагу на спеціальне поле: «Прошу виключити з підрахунку заробітної плати період з ___ до ___ або провести це автоматизованим способом».

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Тут є два варіанти дій:

Вказати конкретні дати. Якщо ви заздалегідь прорахували свої зарплатні коефіцієнти і точно знаєте, які саме місяці під час ковіду чи воєнного стану тягнуть пенсію вниз, ви можете вписати їх вручну. Обрати автоматизований спосіб. Це найзручніший варіант для більшості майбутніх пенсіонерів. У такому разі система ПФУ самостійно проаналізує ваш заробіток і автоматично викреслить найбільш невигідні місяці з найнижчими коефіцієнтами.

Навіть якщо ви обрали автоматичний підрахунок, після призначення виплат варто обов’язково перевірити розрахунок у своєму кабінеті. Іноді у програмному забезпеченні Пенсійного фонду трапляються помилки, тому краще особисто переконатися, що оптимізація пройшла дійсно вигідно для вас.

Скористатися цими інструментами можна не лише під час первинного оформлення пенсійних виплат, а й згодом — під час планових чи індивідуальних перерахунків уже призначеної пенсії.

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