Тринадцята пенсія в Україні: хто може розраховувати на виплату

Тринадцята пенсія — це недоотримана пенсія у випадку смерті пенсіонера, яку можуть отримати члени його сім’ї.

Для отримання цієї пенсії необхідно звернутися до Пенсійного фонду з певним набором документів, як особисто, так і через веб-портал.

ПФУ розповіли, що ці кошти не зникають, тож їх можуть отримати члени сім’ї померлого.

Хто отримає 13 пенсію в Україні:

родичі, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті

непрацездатні члени сім’ї, які перебували на його утриманні, навіть якщо вони фактично не мешкали з ним

Якщо за недоотриманою пенсією звертаються кілька осіб, які мають на це законне право, уся сума ділиться між ними порівну. Який розмір тринадцятої пенсії в Україні

Фіксованої суми для такої виплати не існує. Розмір 13 пенсії залежить від того, скільки отримував померлий та за який період кошти залишилися невиплаченими. У кожному конкретному випадку сума визначається індивідуально Пенсійним фондом.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення щодо чергової індексації пенсій, яка охопить більшість українських пенсіонерів. Підвищення заплановане на 1 березня 2026 року, а розмір виплат буде збільшено в середньому на 11,5%.