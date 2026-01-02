- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 148
- Час на прочитання
- 1 хв
Тринадцята пенсія в Україні: хто може розраховувати на виплату
Мова йде про частину пенсії, яку держава не встигла виплатити пенсіонерові на момент його смерті, а не про якісь доплати.
Тринадцята пенсія — це недоотримана пенсія у випадку смерті пенсіонера, яку можуть отримати члени його сім’ї.
Для отримання цієї пенсії необхідно звернутися до Пенсійного фонду з певним набором документів, як особисто, так і через веб-портал.
ПФУ розповіли, що ці кошти не зникають, тож їх можуть отримати члени сім’ї померлого.
Хто отримає 13 пенсію в Україні:
родичі, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті
непрацездатні члени сім’ї, які перебували на його утриманні, навіть якщо вони фактично не мешкали з ним
Якщо за недоотриманою пенсією звертаються кілька осіб, які мають на це законне право, уся сума ділиться між ними порівну.
Який розмір тринадцятої пенсії в Україні
Фіксованої суми для такої виплати не існує. Розмір 13 пенсії залежить від того, скільки отримував померлий та за який період кошти залишилися невиплаченими. У кожному конкретному випадку сума визначається індивідуально Пенсійним фондом.
Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення щодо чергової індексації пенсій, яка охопить більшість українських пенсіонерів. Підвищення заплановане на 1 березня 2026 року, а розмір виплат буде збільшено в середньому на 11,5%.