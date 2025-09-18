Реклама

Все навчання продовжується протягом трьох місяців у дистанційному форматі. За цей час наші захисники отримають знання та дізнаються про принципи роботи криптовалют, як безпечно взаємодіяти з біржами та гаманцями, розберуться в основах блокчейн-технологій, а також вивчать сучасні інструменти Web3, DeFi та трейдингу.

Наші військові розпочали свій другий місяць навчання, а ми вже маємо перші відгуки та враження:

“Я прийшов на цей курс, тому що постійно відчував якусь фінансову потребу. Я дивився відео про те, що в крипті можна заробляти. Але я раніше цим не займався, тому що я не знав, як воно працює і нікого не було поруч, хто б міг підказати як мені і з чого почати. Прийшовши на це навчання, я почав розбиратися, як воно працює. Я зрозумів, що тут є напрямки як заробіток без бюджету, так заробіток і з бюджетом. Я відкрив для себе такі цікаві напрямки, як торгові боти, трейдинг, що мене дуже зацікавило. Сам курс дуже класний, я дуже задоволений кураторами, спікерами. Все дуже чітко пояснюється. В чаті спілкування з такими самими студентами, як і я. По всіх питаннях ми звертаємося до куратора, який нас супроводжує весь період нашого навчання. Він чітко допомагає, пояснює, що незрозуміло.

За цей місяць навчання я вже встановив кілька ботів, які мені вже приносять мінімальний дохід, я спробував для себе трейдинг в якому також вже отримав якийсь мінімальний дохід, і це мене стимулює навчатися далі. Моя мета навчитися і стати фінансово незалежним, не обмежувати себе, не думати про те, чи зможу я купити якийсь новий гаджет собі чи дружині, обмежуватись у відпочинку, хочеться просто жити і не задумуватись про те чи будуть завтра гроші, чи не будуть. Це навчання дає зрозуміти, що можна жити не задумуючись про такі питання” - поділився ветеран війни Артем Баган.

Діючий військовий Владислав Хвостунов розповів, що йому порадила долучитися до проєкту “Твоє Майбутнє” від академії FFA близька людина, яка вже закінчила навчалася в академії:

“Я бачив досягнення і результати, що це прибуток реальний і не маленький, тому якщо його розвивати більше й більше, можна досягти дуже великих цілей.

В академії мені подобається підхід, що навіть людина, яка повністю не розбирається в криптовалюті, в відео-уроках курсу пояснено детально абсолютно все. Все дуже зручно і спрощено для людей. Мені подобається, що академія думає про людей. Тому що засновник академії Олександр Орловський починав так само, як і більшість, без капіталу.

За цей час, я закупив трохи ефіру, який виріс вже в два рази, запустив кілька торгових ботів і це тільки початок. Моя ціль - фінансова незалежність.”

А військовослужбовець ЗСУ Ігор Залозний зазначив, що навчання в академії на курсі “FFA Crypto” - це гарна можливість для військових забезпечити своє майбутнє після перемоги.

Також всі захисники виражають вдячність академії, викладачам, кураторам та безпосередньо засновнику FFA Олександру Орловському.

Це не перший проєкт направлений на допомогу військовим. Від початку повномасштабного вторгнення Олександр Орловський та спільнота FFA регулярно допомагають Збройним Силам України та закривають запити на мільйони гривень. Від лікування та протезування, до зброї та техніки.

“Поки наші захисники виборюють свободу та незалежність України на полі бою, наша задача допомагати їм у всьому, що їм необхідно. Тому ми не зупинимось підтримувати наші Збройні Сили стільки, скільки це буде потрібно” - прокоментував Олександр Орловський, засновник академії FFA.