"Це загроза обороні": Зеленський назвав наслідки відсутності фінансування ЄС

Зеленський попередив про дефіцит 50 млрд доларів, якщо ЄС не ухвалить фінансове рішення / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що від рішень саміту Європейського Союзу в Брюсселі безпосередньо залежить фінансова стабільність України 2026 року. За його словами, у разі відсутності необхідної підтримки дефіцит державного бюджету може сягнути 45–50 млрд доларів або навіть перевищити цю суму.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відповідь на питання журналістів.

Зеленський наголосив, що українська сторона очікує чіткої відповіді щодо джерел покриття бюджетного дефіциту вже найближчими днями, оскільки затягування з рішенням несе серйозні ризики.

«Ми з партнерами солідарні в одному: Україна не може залишитися без розуміння фінансових можливостей на наступний рік. Йдеться про реальну загрозу. Дефіцит становитиме щонайменше 45–50 мільярдів доларів, а можливо й більше. Це напряму пов’язано зі спроможністю країни захищатися», — підкреслив президент.

Водночас Зеленський не став прогнозувати, у якому форматі ЄС ухвалить рішення щодо фінансування — чи це буде так званий репараційний кредит під заморожені російські активи, чи інші фінансові механізми. За його словами, серед лідерів ЄС є підтримка різних підходів, однак остаточного рішення поки немає.

Президент додав, що під час саміту мав можливість особисто донести позицію України та ключові меседжі до європейських партнерів. При цьому окремі перемовини з американською стороною тривають паралельно.

Також Зеленський зазначив, що попри зусилля України досягти дипломатичного завершення війни, домовленостей із Росією наразі немає.

«Ми робимо все можливе для завершення війни дипломатичним шляхом, але сигнали з російського боку свідчать швидше про наміри продовжувати війну, а не про готовність до миру», — резюмував глава держави.

Нагадаємо, якщо Україна не отримає репараційний кредит за рахунок заморожених російських активів вона стане вразливою, а очільник Кремля Володимир Путін відмовиться від будь-яких дипломатичних шляхів завершення війни.

Тим часом Італія виступає за використання заморожених російських активів, але «лише за наявності вагомої правової основи». Зокрема, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні вважає, що до питання конфіскації російських активів треба ставитися вкрай обережно.