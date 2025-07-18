Цей фрукт здорожчав майже на 200% за рік: розрахунки Держстату

Яблука додали у ціні / © unsplash.com

Реклама

У червні 2025 року продукти харчування в Україні суттєво здорожчали. У порівнянні з червнем 2024 року найбільше зросли в ціні овочі, олія, яйця та м’ясо.

Про це свідчать дані Держстату щодо середніх споживчих цін.

Серед усіх продуктів абсолютним рекордсменом стали яблука, які зросли у ціні на 195,5%. Також до продуктів, що найбільше зросли у ціні, потрапила капуста білокачанна.

Реклама

Серед овочів також суттєво зросли ціни на:

моркву — на 67%

цибулю — на 28%

буряк — на 36%

картоплю — на 22%

Ціни на м’ясо:

філе куряче зросло на 35%

яловичина — на 30%

свинина — на 35%

Найменше зростання цін спостерігалося на сало (+7,4%) та цукор (+8,2%). Також здорожчали молочні суміші для дитячого харчування — лише на 6,3%.

Раніше повідомлялося, що в Україні розпочався сезон продажу яблук урожаю 2025 року, однак цьогоріч фрукти коштують чимало. Водночас експерти прогнозують зниження цін уже від наступного тижня, коли на ринку з’явиться більше продукції.

Реклама