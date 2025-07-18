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Цей фрукт здорожчав майже на 200% за рік: розрахунки Держстату
Ціни на яблука б’ють рекорди. Фрукти зросли у ціні на 195,5%.
У червні 2025 року продукти харчування в Україні суттєво здорожчали. У порівнянні з червнем 2024 року найбільше зросли в ціні овочі, олія, яйця та м’ясо.
Про це свідчать дані Держстату щодо середніх споживчих цін.
Серед усіх продуктів абсолютним рекордсменом стали яблука, які зросли у ціні на 195,5%. Також до продуктів, що найбільше зросли у ціні, потрапила капуста білокачанна.
Серед овочів також суттєво зросли ціни на:
моркву — на 67%
цибулю — на 28%
буряк — на 36%
картоплю — на 22%
Ціни на м’ясо:
філе куряче зросло на 35%
яловичина — на 30%
свинина — на 35%
Найменше зростання цін спостерігалося на сало (+7,4%) та цукор (+8,2%). Також здорожчали молочні суміші для дитячого харчування — лише на 6,3%.
Раніше повідомлялося, що в Україні розпочався сезон продажу яблук урожаю 2025 року, однак цьогоріч фрукти коштують чимало. Водночас експерти прогнозують зниження цін уже від наступного тижня, коли на ринку з’явиться більше продукції.