Цей прилад рекомендують поставити українцям, які користуються газовими плитами

Українцям, у чиїх оселях встановлено газові плити, газопостачальна компанія «Нафтогаз України» наполегливо радить обладнати житло спеціальним приладом — сигналізатором газу. Фахівці наголошують, що ризик витоку газу існує завжди, особливо в умовах війни, тому цей пристрій забезпечує постійний та безперервний контроль якості повітря в приміщенні.

Як працює пристрій, для кого він корисний

Нафтогаз пояснив, що сигналізатор є корисним приладом для абсолютно всіх споживачів газу, незалежно від його типу — як трубопровідного, так і балонного. Основна функція пристрою полягає в безперервному аналізі повітря. Щойно концентрація газу досягає небезпечного рівня, сигналізатор негайно реагує гучним звуковим сповіщенням.

Газівники пояснюють, що пристрій реагує на критичну концентрацію газу на її початковій стадії. Це дає змогу запобігти надзвичайним ситуаціям. Деякі моделі навіть мають розширений функціонал: вони можуть автоматично перекривати подачу газу, а також активувати вентиляцію чи інші системи безпеки, щоб уникнути вибуху або отруєння мешканців. За потреби сигналізатор можна з’єднати із системою охорони будинку для забезпечення своєчасного реагування.

За даними Нафтогазу, ціна на придбання сигналізатора газу коливається від 1225 до 2200 гривень.

Чи виростуть тарифи на газ

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про подовження дії покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу до 31 березня 2026 року. Це рішення гарантує, що ціна на газ для населення не змінюватиметься протягом цього періоду і становитиме 7 420 грн за тисячу кубометрів з пдв, що відповідає 7 гривень 42 копійки за кубометр.

Водночас від 1 січня 2026 року в Україні буде перераховано вартість доставки газу. Вартість доставки газу розраховують на весь рік за підсумками фактичного споживання в період від 1 жовтня до 30 вересня.