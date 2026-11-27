Які 5 копійок коштують 15 тисяч гривень / © УНІАН

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Українські 5 копійок 1992 року можуть коштувати значно більше за свій номінал. За окремі різновиди цих монет колекціонери готові заплатити чималі гроші — до 15 тисяч гривень. Розпізнати цінний екземпляр можна за кількома особливостями карбування.

Про це йдеться на сайті «Монети-ягідки».

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Особливу цінність серед нумізматів мають два різновиди п’яти копійок 1992 року — 1.1ААк та 2БАм. Перший карбували в Італії, а другий — у Луганську. Вартість кожного з них становить від 10 до 15 тисяч гривень.

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Як розпізнати дорогі 5 копійок 1992 року

Головна відмінність різновиду 1.1ААк — велика насічка на гурті (ребрі монети). Решта п’ятикопійчаних монет цього року мають дрібну насічку. Щоб знайти рідкісний екземпляр, достатньо скласти кілька монет разом і порівняти їхні ребра.

Різновид 2БАм можна розпізнати за іншими ознаками:

вузьким середнім зубом тризуба;

відсутністю хвостика у цифри «1» в даті карбування;

другим гроном ягід у формі тупокутного трикутника на зворотному боці монети.

Скільки коштують інші 5 копійок 1992 року

Не всі монети цього року карбування оцінюють у тисячі гривень. За деякі різновиди також можна отримати більше за номінальну вартість:

1.1АВм — 50–150 грн;

1.21ААм — 20–50 грн;

1.21АБм — 20–50 грн;

1.22ААм — 20–50 грн.

Найпоширеніший різновид 1.1ААм не становить особливої цінності для колекціонерів.

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Попит серед нумізматів мають також монети із заводським браком, зокрема зі зміщенням штампа, розколом аверсу або поворотом одного боку відносно іншого. Наприклад, за 5 копійок із поворотом на 180 градусів можна отримати від 300 до 500 гривень.

Остаточна вартість монети залежить від її стану та результатів аукціонних торгів.

Скільки коштують 5 копійок 1992 року. Фото: Монети-ягідки

Де продати рідкісні українські монети

Продати цінні 5 копійок 1992 року можна безпосередньо нумізматам, через спеціалізовані онлайн-аукціони або в тематичних спільнотах колекціонерів у соціальних мережах.

Однак перед продажем варто уважно оглянути монету та правильно визначити її різновид, адже навіть незначні відмінності в карбуванні можуть суттєво впливати на її вартість.

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Нагадаємо, за деякі українські монети номіналом 25 копійок колекціонери готові заплатити понад 20 тисяч гривень. Розпізнати рідкісний екземпляр можна за двома малопомітними деталями, на які більшість українців навіть не звертає уваги.

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