Ці гривні скоро зникнуть з обігу: НБУ пояснив, коли купюри востаннє обміняють у банках

Купюри

Реклама

В Україні триває вилучення з обігу старих банкнот гривні. Зокрема, від 2 березня 2026 року банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 грн зразків 2003-2007 років перестали бути платіжним засобом. Обміняти їх на чинні банкноти та монети можна без комісії, однак терміни залежать від того, куди звертається власник грошей.

Про порядок вилучення та обміну банкнот повідомив Національний банк України.

Реклама

Які банкноти гривні вже не приймають для оплати в Україні

За інформацією НБУ, в Україні поступово замінюють старі банкноти сучаснішими грошовими знаками з удосконаленим захистом від підроблення.

Реклама

Від 2 березня 2026 року перестали бути засобом платежу банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 грн зразків 2003-2007 років незалежно від року випуску. Розраховуватися ними в магазинах або використовувати для оплати послуг уже не можна.

Раніше, від 1 жовтня 2020 року, платіжного статусу втратили банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 грн зразків до 2003 року всіх років випуску.

Водночас частина старих банкнот залишається законним платіжним засобом. Йдеться про купюри номіналом 20, 50, 100, 200 і 500 грн зразків 2003-2007 років. Їх поступово замінюють банкнотами нового покоління та обіговими монетами, але спеціально обмінювати такі гроші не потрібно.

Де та до якого часу можна обміняти старі гривні

Термін обміну банкнот номіналом 1, 2, 5 і 10 грн зразків 2003-2007 років залежить від установи, до якої звертається власник.

Реклама

Національний банк установив такі терміни:

до 26 лютого 2027 року включно — у всіх відділеннях банків України. Це річний період обміну після вилучення банкнот із обігу;

до 28 лютого 2029 року включно — в уповноважених банках: Ощадбанку, ПриватБанку, Райффайзен Банку та ПУМБ;

безстроково — у Національному банку України.

Обмін здійснюють без обмежень за сумою та без стягнення плати. Старі банкноти можна замінити на придатні до обігу платіжні банкноти й монети всіх номіналів, що перебувають в обігу.

Що робити з банкнотами старих зразків до 2003 року

Банкноти номіналом від 1 до 200 грн, випущені до 2003 року, також більше не є платіжним засобом.

Однак їх можна обміняти на чинні банкноти та монети в Національному банку й уповноважених банках. Така можливість діятиме до завершення воєнного стану в Україні та ще протягом трьох місяців (90 днів) після його припинення або скасування.

Реклама

Нагадаємо, вже відомо, чи з’явиться в Україні банкнота номіналом 5000 грн після введення в обіг купюри 2000 грн. У Нацбанку відповіли на це запитання та пояснили, чи є підстави для випуску нових грошей.

Новини партнерів

Новини партнерів