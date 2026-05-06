Ціна гречки в Україні б’є трирічні рекорди: скільки коштує крупа та чи буде дефіцит

Вартість гречаної крупи в Україні встановила антирекорд за останні три роки. Дорожчою популярна крупа була лише 2022 року, коли на тлі початку повномасштабного вторгнення споживачі в паніці розкуповували продукти першої потреби.

Про це пише «Економічна правда».

Згідно з даними моніторингу, ще у березні 2026 року кілограм гречки коштував у середньому 54 грн. Проте вже на початку травня ціна злетіла до 75 грн/кг, що означає зростання на 40%. На полицях окремих магазинів вартість преміальних позицій вже перевищує 90 грн за кілограм.

Чому гречка стрімко дорожчає

Аналітики зазначають, що ситуація на ринку є логічним наслідком подій минулого року. 2024 року надлишок пропозиції обвалив ціни до 27 грн/кг, що зробило вирощування цієї культури нерентабельним для аграріїв. Як наслідок, 2025 року посівні площі під гречку скоротилися майже на третину — з 90,3 тис. га до 59,4 тис. га.

За підсумками минулого сезону фермери намолотили лише 82,7 тис. тонн крупи, тоді як щорічне споживання в Україні становить близько 90-110 тис. тонн. Цей дефіцит виробництва і став основним локомотивом для зростання цін.

Керівниця аналітичного відділу асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Світлана Литвин зазначає, що зараз спостерігається поступове вичерпання запасів минулих років.

«Наразі спостерігається поступове скорочення як запасів попередніх років, так і залишків урожаю 2025 року. Це і вплинуло на ціну», — констатувала експертка.

Водночас вона додала, що передумов для подальшого різкого стрибка вартості влітку немає через традиційне сезонне зниження споживання крупи та низьку купівельну спроможність населення.

Проте голова Міжнародної асоціації гречки Микола Малієнко попереджає про можливий фізичний дефіцит товару на ринку. Він пояснює це тактикою самих агровиробників.

«Формально гречка ще є, але товарна гречка зараз здебільшого перебуває в агровиробників, які мають залишки і не поспішають їх продавати», — заявив Малієнко.

За його словами, аграрії тримають продукцію на складах, очікуючи на ще вищу ціну, аби компенсувати збитки попередніх років. Таким чином, попри наявність зерна в коморах, на прилавках може виникнути його нестача, що продовжуватиме тиснути на роздрібні ціни.

Нагадаємо, в Україні триває зростання вартості м’яса. Найбільше продовж 2026 року додали в ціні окремі види курятини та яловичини. Відчутно додало в ціні й куряче філе. Інші частини курятини також здорожчали, хоча й менш стрімко. Найбільше ж зростання зафіксовано у сегменті яловичини.

Експерти пояснюють таку тенденцію зростанням вартості кормів, енергоносіїв, логістики, а також загальним скороченням пропозиції на ринку.

