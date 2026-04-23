Ціна кусається: українська молода картопля б’є рекорди вартості

Від закарпатської до єгипетської: яка ціна на молоду картоплю

В Україні з’явилася перша вітчизняна молода картопля нового врожаю, однак її вартість поки що «кусається».

Про це йдеться на YouTube-каналі «Yarik Mazur Агроном».

Блогер побував на гуртовому ринку «Шувар» у Львові, де помітив продаж першої молодої картоплі із Закарпаття. Її вартість становить від 120 до 150 грн/кг. А добірна краща молода картопля може коштувати навіть 200 грн/кг.

Ціни на стару картоплю залишаються незмінними та коливаються в межах 8-15 грн/кг.

Імпортна молода картопля дешевша за українську

Водночас аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка в коментарі «РБК-Україна» розповів, що масовий попит на молоду картоплю закривають постачання з Єгипту та Європи, а продукція з країн Близького Сходу займає нішеві позиції.

«В гуртовому та роздрібному сегментах структура ринку подібна: дешевший масовий сегмент формує імпортна продукція, а дорожчий сегмент представлений ранньою українською картоплею та окремими преміальними імпортними позиціями», — зазначає Максим Гопка.

У виданні зауважили, що ціна на молоду картоплю у роздріб на ринках Києва доходить до 150 гривень. У супермаркетах — ще дорожче.

«У мережі Varus зараз молоду картоплю продають за 169 гривень за кг, у "Сільпо" — від 54 до 310 гривень, залежно від сорту і країни походження. Водночас картопля з Єгипту в АТБ коштує 37,89 грн за кг», — зазначили у виданні.

«У мережі Varus зараз молоду картоплю продають за 169 гривень за кг, у "Сільпо" — від 54 до 310 гривень, залежно від сорту і країни походження. Водночас картопля з Єгипту в АТБ коштує 37,89 грн за кг», — зазначили у виданні.