Ціна на базовий овоч в Україні несподівано злетіла: що ще дорожчатиме

Ціни на овочі / © pixabay.com

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Останнім часом в Україні спостерігається цікава ситуація на ринку продуктів харчування. Попри загальну тенденцію до зниження цін на деякі овочі, а саме часник, навпаки демонструє стрімке подорожчання.

За даними порталу Мінфін, з червня по липень 2025 року його вартість значно зросла.

Деталі подорожчання

Звичайний часник: у червні середня ціна за кілограм часнику становила 153,51 гривні . Проте вже до 30 липня вона підскочила до 176,40 гривні , що становить зростання більш ніж на 22 гривні .

Молодий часник: аналогічна ситуація і з молодим часником. Якщо минулого місяця його можна було придбати в середньому за 138,33 гривні за кілограм, то сьогодні його ціна сягає 161,75 гривні.

Зростання цін на часник — це не єдиний приклад подорожчання важливих для українців продуктів. Голова Союзу українського селянства Іван Томич також прогнозує незначне підвищення цін на соняшникову олію у серпні.

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Нагадаємо, у серпні 2025 року тарифи на електроенергію та газ залишаться без змін. Це підтвердили у Кабінеті Міністрів, який продовжив спеціальні зобов’язання для енергетичних компаній. Водночас у деяких громадах можливе підвищення тарифів на воду — все залежить від рішень місцевої влади.