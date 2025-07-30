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Ціна на базовий овоч в Україні несподівано злетіла: що ще дорожчатиме
Поки ціни на деякі овочі знижуються, часник в Україні стрімко дорожчає.
Останнім часом в Україні спостерігається цікава ситуація на ринку продуктів харчування. Попри загальну тенденцію до зниження цін на деякі овочі, а саме часник, навпаки демонструє стрімке подорожчання.
За даними порталу Мінфін, з червня по липень 2025 року його вартість значно зросла.
Деталі подорожчання
Звичайний часник: у червні середня ціна за кілограм часнику становила 153,51 гривні. Проте вже до 30 липня вона підскочила до 176,40 гривні, що становить зростання більш ніж на 22 гривні.
Молодий часник: аналогічна ситуація і з молодим часником. Якщо минулого місяця його можна було придбати в середньому за 138,33 гривні за кілограм, то сьогодні його ціна сягає 161,75 гривні.
Зростання цін на часник — це не єдиний приклад подорожчання важливих для українців продуктів. Голова Союзу українського селянства Іван Томич також прогнозує незначне підвищення цін на соняшникову олію у серпні.
Нагадаємо, у серпні 2025 року тарифи на електроенергію та газ залишаться без змін. Це підтвердили у Кабінеті Міністрів, який продовжив спеціальні зобов’язання для енергетичних компаній. Водночас у деяких громадах можливе підвищення тарифів на воду — все залежить від рішень місцевої влади.