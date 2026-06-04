Ціна на бензин різко пішла вниз: де в Україні заправитися дешевше 4 червня

АЗС / © Associated Press

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Ринок пального в Україні продемонстрував несподівану зміну 4 червня. Одна з популярних мереж АЗС знизила вартість бензину одразу на 2 грн.

Про це повідомило «РБК-Україна».

Бензин подешевшав у державній мережі «Укрнафта», де вартість марки 95 (Energy) знизилася одразу на 2 грн — від 76,9 грн/л до 74,9 грн/л. Після зниження ціна цього пального зрівнялася з вартістю звичайного А-95 на тих самих АЗС.

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Ціни на пальне сьогодні, 4 червня 2026 року

OKKO

Бензин (стандарт): 79,90 грн/л

Бензин (преміум): 82,90 грн/л

ДП (стандарт): 88,90 грн/л

ДП (преміум): 91,90 грн/л

WOG

Бензин (стандарт): 79,90 грн/л

Бензин (преміум): 82,90 грн/л

ДП (стандарт): 88,90 грн/л

ДП (преміум): 91,90 грн/л

SOCAR

Бензин (стандарт): 79,99 грн/л

Бензин (преміум): 83,99 грн/л

ДП (стандарт): 88,99 грн/л

ДП (преміум): 91,99 грн/л

«Укрнафта»

Бензин (стандарт): 74,90 грн/л

Бензин (преміум): 74,90 грн/л

ДП (стандарт): 85,90 грн/л

ДП (преміум): 87,90 грн/л.

Нагадаємо, протягом червня на українських АЗС очікується різноспрямована зміна цін: через завершення посівної дизельне пальне подешевшає на 2 — 3 грн/л, тоді як через високий сезонний попит бензин подорожчає на 2 — 3 грн/л, а автогаз — на 1 — 1,5 грн/л. Зовнішні чинники наразі стабільні, тому ці коливання зумовлені виключно внутрішнім попитом та спробами трейдерів компенсувати попередні збитки.

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