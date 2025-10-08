Ціна на популярний овоч знову падає: аграрії змушені поступатися, і це не межа

Капуста білокочанна знову здешевшала

Реклама

На поточному тижні в Україні вкотре намітилася тенденція до зниження цін на білокачанну капусту. Виробники пов’язують таку цінову ситуацію з надлишком продукції на ринку, значну частину якої становить капуста середньопізніх сортів, яка, на жаль, не придатна для тривалого зберігання.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit

Чому аграрії змушені поступатися

Наразі виробники озвучують ціни на білокачанну капусту в межах від 5 до 10 грн/кг. Це в середньому на 16% дешевше, ніж було наприкінці минулого робочого тижня.

Реклама

Продовження активних збиральних робіт у більшості господарств призводить до постійного зростання пропозиції на ринку. Водночас попит на цю продукцію залишається вкрай низьким. Оптові компанії та роздрібні мережі готові закуповувати овоч виключно дрібним оптом, що обумовлено дуже обмеженим терміном реалізації.

Головна проблема полягає у невисокій якості продукції, яку пропонують фермери, що робить її непридатною для тривалого зберігання. Це створює «ідеальний шторм» на ринку: велика пропозиція і низький попит.

Історичний мінімум і подальше здешевлення

За оцінками аналітиків, на сьогодні ціни на білокачанну капусту в Україні вже в середньому на 66% нижчі, ніж були у відповідний період минулого року.

Попри це, учасники ринку не виключають, що ціна на капусту знижуватиметься й надалі.

Реклама

«Багато господарств, завдяки покращенню погодних умов, активно ведуть збір урожаю. Як результат, поступове зростання постачання [капусти — ред.] на ринок змушуватиме аграріїв і далі поступатися в ціні, якщо ситуація з темпами збуту не зміниться,» — зазначають експерти.

Таким чином, сприятлива погода для збору врожаю, з одного боку, допомагає фермерам, але з іншого — посилює тиск на ціни через обмежену можливість реалізації великих обсягів овочів.

Нагадаємо, восени в Україні на частину овочів ціни знову підуть вгору. Уже в жовтні вартість кількох найпопулярніших позицій з «борщового набору» може зрости в середньому на 5–6 гривень за кілограм. Аграрії пояснюють здорожчання овочів в Україні неспрятливими погодними умовами.