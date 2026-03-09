Ціна нафти Brent перевищила $100 за барель уперше від 2022 року

Нафта / © Associated Press

Ціна нафти марки Brent на лондонській біржі ICE перевищила 102 долари за барель уперше від серпня 2022 року.

Про це свідчать дані біржових торгів.

Зокрема, ф’ючерси на нафту Brent зросли до 102,16 долара за барель, що на 9,47 долара або понад 10% більше, ніж під час попередніх торгів.

Оновлено: пізніше ціна сягнула 109 доларів за барель.

Таким чином, котирування нафти вперше за більш ніж три з половиною роки перевищили психологічну позначку у 100 доларів.

Різке подорожчання енергоносія відбувається на тлі загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході та ризиків для світового нафтового ринку.

Зростання вартості нафти може вплинути на ціни на пальне та інфляційні процеси у багатьох країнах світу.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев попередив, що через ймовірне блокування Іраном ключової нафто-газової транзитної артерії, що йде через Ормузьку протоку, видобуток нафти на Близькому доведеться скоротити. Відтак буде зменшено виробництво пального, що призведе до його реального дефіциту.

Як війна на Близькому Сході впливає на ринок пального

Нагадаємо, після початку військової олперації США та Ізраїлю на Близькому Сході Іран оголосив про закриття Ормузької протоки, погрожуючи атакувати судна, які наважаться туди зайти.

Найбільші економіки Азії зіткнулися з енергетичною кризою, що змушує уряди призупиняти експорт пального та відкривати стратегічні резерви.

Війна на Близькому Сході вже відчутно впливає на паливні ринки Європи. У Німеччині ціни на бензин різко зросли — на окремих заправках вони перевищили 2,4 євро за літр.