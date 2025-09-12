Ціна оренди квартир в Україні підскочила: де найдорожче

В Одесі вартість житла зросла / © Pixabay

У деяких регіонах України вартість оренди житла підскочила майже наполовину, а квартири знаходять нових мешканців у рази швидше, ніж ще кілька років тому.

Про це йдеться в матеріалі видання Delo.ua.

Найдинамічніший ринок сьогодні спостерігається в Одесі, де житло здається всього за три дні.

У Києві та Львові орендарі знаходять житло за 5-7 днів, тоді як раніше процес міг займати до трьох тижнів. Основними причинами зростання називають внутрішню міграцію і сезонні чинники.

Найрізкіший стрибок цін зафіксовано в Одесі: оренда однокімнатних квартир подорожчала на 63% і в середньому коштує 13 000 грн. Двокімнатні тут коштують 16 900 грн (+41%), а трикімнатні — 25 300 грн (+27%).

У Києві за однокімнатне житло тепер просять близько 20 000 грн (+18%), за «двушку» — 29 000 грн (+15%).

У сусідніх областях зростання також відчутне: у Черкасах оренда однокімнатної квартири здорожчала на 38% (13 800 грн), у Полтаві — на 28% (11 500 грн), у Вінниці — на 26% (14 500 грн).

Західні регіони України традиційно залишаються найдорожчими. Так, в Ужгороді оренда однокімнатної квартири коштує 21 100 грн.

У Львові середня ціна за однокімнатну сягнула 19 000 грн, за «двушку» — 23 200 грн.

У Харкові вартість оренди однокімнатних квартир залишилася найнижчою в Україні — близько 4 000 грн.

Раніше повідомлялося, що експерти ринку нерухомості очікують подальшого зростання цін в Україні, зокрема у Львові. Основним фактором, що впливає на вартість, є попит. Наплив внутрішніх переселенців та студентів не лише підтримує ціни, а й підштовхує їх вгору. Тож найближчим часом ціни можуть трохи підскочити.