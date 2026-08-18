"Ціна в директ" може зникнути: податкова візьметься за тіньовий бізнес у соцмережах

Податкова перевірить інстаграм-бізнеси / © Unsplash

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Державна податкова служба візьметься за детінізацію бізнесу в соцмережах і месенджерах. Тож є шанс, що українці в соціальних мережах більше не побачать товарів з написом «ціна в директ».

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Податкова шукатиме тіньовий бізнес у соцмережах: подробиці

Податківці планують ретельно аналізувати публічні сторінки та канали в TikTok, Instagram, Telegram, Viber і WhatsApp. Мета — виявити підприємців, які працюють без використання РРО чи ПРРО, фіксувати аномалії в діяльності вже зареєстрованого бізнесу та визначати ризикових платників для подальших перевірок.

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Окрема увага приділятиметься тим, хто продає товари чи надає послуги через інтернет узагалі без офіційної реєстрації.

Виявляти таких торговців ДПС буде спільно з Національною поліцією. Спочатку з порушниками проводитимуть роз’яснювальну роботу, а в разі ігнорування вимог закону — штрафуватимуть і зобов’язуватимуть легалізувати справу.

Відповідні рішення ухвалив парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики в межах комплексної програми з детінізації економіки.

У серпні ДПС уже прозвітувала перед Комітетом про виконання перших доручень за цим напрямом.

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В Україні по-новому шукатимуть приховані доходи

Нагадаємо, уряд готує посилення контролю за тіньовою економікою через запуск системи автоматичного аналізу фінансових операцій, витрат і покупок громадян.

Державні органи зіставлятимуть офіційні доходи з придбанням нерухомості, авто чи коштовностей, а банки передаватимуть дані про підозрілі транзакції. У разі виявлення суттєвих розбіжностей податкова зможе ініціювати перевірку фізичної особи за останні 7 років.

Під особливу увагу потраплять неоформлені підприємці у сфері послуг — репетитори, майстри, орендодавці, компанії із зарплатами в конвертах та онлайн-продавці, які приймають оплату на особисті картки.

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