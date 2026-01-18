ТСН у соціальних мережах

Ціна здивує: який популярний продукт здорожчає

В Україні на внутрішньому ринку спостерігаються рекордно високі ціни на вершкове масло. Покупці все частіше поглядають на дешевші спреди.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Вершкове масло здорожчає

Вершкове масло здорожчає / © unsplash.com

Українці продовжать відчувати ціновий тиск протягом 2026 року. Основні продукти додадуть у ціні.

Це повідомив економіст Володимир Чиж у коментарі виданню Новини.LIVE.

Що стосується вершкового масла, то за 2025 рік продукт показав pдорожчання приблизно на 34% — до 107-110 грн за пачку вагою 180-200 г. Цьогорічні середні ціни можуть піднятися до 125-135 грн за упаковку, тобто орієнтовно на 12-15%.

«Це, з однієї сторони, відображає тенденцію до поступового подорожчання молочних продуктів у світі, з іншої — витрати на електроенергію, що несуть виробники в умовах постійного відключення світла», — підкреслив Володимир Чиж.

Раніше повідомлялося, що в Україні здорожчав буряк. Які ціни — читайте у новині.

