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Цінопад на АЗС: скільки коштують бензин і дизель в Україні 31 серпня
Середня вартість бензину А-95 перебуває на рівні 80,62 грн за літр, а дизельного пального — 91,91 грн за літр.
Українські автозаправки переписали вартість бензину та дизелю наприкінці літа. Частина мереж 31 серпня знизила ціни на 1-2 гривні за літр, тоді як інші демонструють незначне здорожчання.
Про це повідомляє «Главком».
Порівняно з попередньою добою, ціни на пальне скоригувалися на трьох АЗС. У мережі «БРСМ-Нафта» незначно знизилася вартість автогазу та бензину А-95 — менш ніж на 50 коп./л. На KLO всі види пального подешевшали на 1-2 грн/л. Натомість на ОKKO бензин А-95+ додав у ціні 1 грн/л.
Найвищі ціни на пальне наразі зафіксовані в мережах ОKKO, WOG та Socar. Найдешевше пальне, як і раніше, можна придбати на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».
Ціни на пальне 31 липня 2026 року
UPG:
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 80,90 грн/л
ДП — 89,90 грн/л
ДП+ — 91,90 грн/л
А100 — 87,90 грн/л
А92 — немає
Газ — 42,90 грн/л
OKKO:
А95 — 83,90 грн/л
А95+ — 86,90 грн/л
ДП — 93,90 грн/л
ДП+ — 96,90 грн/л
А100 — 93,90 грн/л
А92 — немає
Газ — 44,90 грн/л
WOG:
А95 — 82,90 грн/л
А95+ — 85,90 грн/л
ДП — 93,90 грн/л
ДП+ — 96,90 грн/л
А100 — 92,90 грн/л
А92 — немає
Газ — 44,50 грн/л
KLO:
А95 — 77,90 грн/л
А95+ — 80,50 грн/л
ДП — 91,90 грн/л
ДП+ — 94,60 грн/л
А100 — 88,20 грн/л
А92 — 75,90 грн/л
Газ — 42,50 грн/л
SOCAR:
А95 — 83,90 грн/л
А95+ — 86,90 грн/л
ДП — 94,90 грн/л
ДП+ — 97,90 грн/л
А100 — 93,90 грн/л
А92 — немає
Газ — 44,90 грн/л
«Укрнафта»:
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 81,90 грн/л
ДП — 89,90 грн/л
ДП+ — 91,90 грн/л
А100 — немає
А92 — 76,90 грн/л
Газ — 42,90 грн/л
«БРСМ-Нафта»:
А95 — 77,99 грн/л
А95+ — немає
ДП — 88,99 грн/л
ДП+ — немає
А100 — немає
А92 — немає
Газ — 40,99 грн/л
Нагадаємо, за словами директора «А-95» Сергія Куюна, найближчим часом українським водіям не варто очікувати подальшого здешевлення пального, проте стрімкого подорожчання на ринку також не прогнозується. У подальшому вартість пального залежатиме від розвитку відносин між США та Іраном, проте позитивних новин на цьому напрямку наразі немає.