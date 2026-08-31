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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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31
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Цінопад на АЗС: скільки коштують бензин і дизель в Україні 31 серпня

Середня вартість бензину А-95 перебуває на рівні 80,62 грн за літр, а дизельного пального — 91,91 грн за літр.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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АЗС

АЗС / © pixabay.com

Українські автозаправки переписали вартість бензину та дизелю наприкінці літа. Частина мереж 31 серпня знизила ціни на 1-2 гривні за літр, тоді як інші демонструють незначне здорожчання.

Про це повідомляє «Главком».

Порівняно з попередньою добою, ціни на пальне скоригувалися на трьох АЗС. У мережі «БРСМ-Нафта» незначно знизилася вартість автогазу та бензину А-95 — менш ніж на 50 коп./л. На KLO всі види пального подешевшали на 1-2 грн/л. Натомість на ОKKO бензин А-95+ додав у ціні 1 грн/л.

Найвищі ціни на пальне наразі зафіксовані в мережах ОKKO, WOG та Socar. Найдешевше пальне, як і раніше, можна придбати на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Ціни на пальне 31 липня 2026 року

UPG:

  • А95 — 78,90 грн/л

  • А95+ — 80,90 грн/л

  • ДП — 89,90 грн/л

  • ДП+ — 91,90 грн/л

  • А100 — 87,90 грн/л

  • А92 — немає

  • Газ — 42,90 грн/л

OKKO:

  • А95 — 83,90 грн/л

  • А95+ — 86,90 грн/л

  • ДП — 93,90 грн/л

  • ДП+ — 96,90 грн/л

  • А100 — 93,90 грн/л

  • А92 — немає

  • Газ — 44,90 грн/л

WOG:

  • А95 — 82,90 грн/л

  • А95+ — 85,90 грн/л

  • ДП — 93,90 грн/л

  • ДП+ — 96,90 грн/л

  • А100 — 92,90 грн/л

  • А92 — немає

  • Газ — 44,50 грн/л

KLO:

  • А95 — 77,90 грн/л

  • А95+ — 80,50 грн/л

  • ДП — 91,90 грн/л

  • ДП+ — 94,60 грн/л

  • А100 — 88,20 грн/л

  • А92 — 75,90 грн/л

  • Газ — 42,50 грн/л

SOCAR:

  • А95 — 83,90 грн/л

  • А95+ — 86,90 грн/л

  • ДП — 94,90 грн/л

  • ДП+ — 97,90 грн/л

  • А100 — 93,90 грн/л

  • А92 — немає

  • Газ — 44,90 грн/л

«Укрнафта»:

  • А95 — 78,90 грн/л

  • А95+ — 81,90 грн/л

  • ДП — 89,90 грн/л

  • ДП+ — 91,90 грн/л

  • А100 — немає

  • А92 — 76,90 грн/л

  • Газ — 42,90 грн/л

«БРСМ-Нафта»:

  • А95 — 77,99 грн/л

  • А95+ — немає

  • ДП — 88,99 грн/л

  • ДП+ — немає

  • А100 — немає

  • А92 — немає

  • Газ — 40,99 грн/л

Нагадаємо, за словами директора «А-95» Сергія Куюна, найближчим часом українським водіям не варто очікувати подальшого здешевлення пального, проте стрімкого подорожчання на ринку також не прогнозується. У подальшому вартість пального залежатиме від розвитку відносин між США та Іраном, проте позитивних новин на цьому напрямку наразі немає.

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