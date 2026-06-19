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Цінопад на заправках: як змінилася вартість бензину, дизеля та автогазу 19 червня
Ринок пального в Україні демонструє зміни. Вартість дизеля та автогазу пішла вниз.
Найбільші українські мережі АЗС переглянули вартість пального 19 червня. Зокрема, Socar, UPG та ОKKOзменшили ціни на дизель і автогаз на 1-2 грн.
Про це повідомляє «Главком».
Середня ціна бензину А-95 на українському ринку наразі становить приблизно 76,07 грн за літр. Дизельне пальне в середньому продається по 82,33 грн за літр.
Найвищі ціни на бензин і дизель зафіксовані в мережах OKKO, WOG та SOCAR, тоді як найдоступніше пальне пропонують «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».
Ціни на пальне сьогодні, 19 червня 2026 року
UPG
А95 — 73,9 грн
А95+ — 75,9 грн
ДП — 77,9 грн
ДП+ — 79,9 грн
А100 — 84,9 грн
А92 — немає
Газ — 40,9 грн
OKKO
А95 — 78,9 грн
А95+ — 78,9 грн
ДП — 82,9 грн
ДП+ — 85,9 грн
А100 — 88,9 грн
А92 — немає
Газ — 43,9 грн
WOG
А95 — 78,9 грн
А95+ — 81,9 грн
ДП — 82,9 грн
ДП+ — 85,9 грн
А100 — 88,9 грн
А92 — немає
Газ — 43,9 грн
KLO
А95 — 70,9 грн
А95+ — 75,4 грн
ДП — 80,9 грн
ДП+ — 83,4 грн
А100 — 82,5 грн
А92 — 67,9 грн
Газ — 42,4 грн
SOCAR
А95 — 78,9 грн
А95+ — 82,9 грн
ДП — 84,9 грн
ДП+ — 87,9 грн
А100 — 88,9 грн
А92 — немає
Газ — 45,9 грн
«Укрнафта»
А95 — 73,9 грн
А95+ — 73,9 грн
ДП — 77,9 грн
ДП+ — 77,9 грн
А100 — немає
А92 — 69,9 грн
Газ — 40,9 грн
«БРСМ-Нафта»
А95 — 72,99 грн
А95+ — немає
ДП — 79,99 грн
ДП+ — немає
А100 — немає
А92 — немає
Газ — 43,49 грн
До слова, на думку фінансового аналітика Олексія Куща, зниження світових цін на нафту не спричинить здешевлення пального в Україні. За словами експерта, мережі АЗС тримають високі ціни, щоб компенсувати попередні збитки. Додатковими факторами, що перешкоджають зниженню вартості, є девальвація гривні, воєнні ризики для логістики та загальна невизначеність на ринку. Кущ попередив, що завищені ціни на АЗС зберігатимуться ще довго або навіть назавжди.