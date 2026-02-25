Цінові гойдалки на ринку: в Україні різко дешевшає популярний овоч

В Україні різко здешевшали буряки / © pixabay.com

Реклама

На українському ринку несподівано впали ціни на столові буряки. Основною причиною такого здешевлення стало різке збільшення пропозиції коренеплодів, адже місцеві виробники масово розпродають свої запаси зі сховищ.

Про це пише EastFruit.

Чому ціни пішли донизу

Зараз українські аграрії готові відвантажувати столові буряки по 5-10 гривень за кілограм, що в середньому на 12% дешевше, ніж тиждень тому. Головна проблема полягає в перебоях з електроенергією, через які якість продукції у сховищах дрібних господарств стрімко падає. Саме це змушує фермерів якомога швидше збувати товар.

Реклама

Водночас великі господарства, які достатньо забезпечені генераторами, вирішили призупинити продажі, очікуючи на зменшення пропозиції на ринку. Хоча сьогодні буряк коштує в середньому на 59% дешевше, ніж рік тому, експерти попереджають про можливу кардинальну зміну ситуації.

«Оскільки врожай столових буряків цього сезону був досить скромним, і запаси якісної продукції в господарствах також досить обмежені», — зазначають аналітики.

Здорожчання інших овочів борщового набору

На тлі здешевлення буряка інші базові овочі переважно додають у ціні. Зокрема, від початку лютого стрімко дорожчає картопля — зараз її пропонують від 7 до 14 гривень за кілограм, що на 17% дорожче, ніж тижнем раніше. Аналіз ринку свідчить, що запаси якісної картоплі у сховищах швидко скорочуються, а через тривалі дощі під час збору врожаю 2025 року овоч має погану лежкість і швидко псується.

Найнестабільнішою позицією в овочевому кошику всередині лютого 2026 року стала морква. Через різке зменшення кількості оголошень від продавців та скорочення запасів цей коренеплід почав активно додавати у ціні, зазначають аналітики.

Реклама

Білокачанна капуста також утримує стабільно високі позиції в рейтингах продажів. Хоча пропозиція на ринку постійно зростає, активний попит серед покупців повністю компенсує це і не дає вартості цього популярного овочу знизитися.

Крім того, суттєвий вплив на ринок чинить і тепличний сектор. Фахівці фіксують зростання цін на свіжі огірки нового обороту та часник через обмежену кількість пропозицій, і лише зелена цибуля наразі продемонструвала певне здешевлення.