Цінові гойдалки на ринку: в Україні стрімко дорожчає найпопулярніший весняний овоч

Ціна на огірки злетіла до 175 грн / © Pixabay

В останню декаду березня 2026 року на українському ринку стрімко зросла вартість тепличних огірків. Через похмуру та холодну погоду місцеві комбінати суттєво скоротили обсяги збору врожаю, що на тлі високого купівельного попиту призвело до подорожчання овоча відразу на 10% лише за один тиждень.

Про цінову динаміку та причини скорочення пропозиції на ринку свіжих овочів повідомляють аналітики профільного проєкту EastFruit.

Скільки зараз коштують огірки

За даними експертів, наразі українські виробники відвантажують тепличні огірки в діапазоні від 135 до 175 грн/кг. Окрім внутрішніх погодних факторів, ситуацію ускладнює ще й те, що постачання овочів з Туреччини впали до сезонного мінімуму. Це дозволяє місцевим фермерам впевнено підвищувати ціни.

Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то зараз тепличні огірки в Україні коштують у середньому на 34% дорожче. Втім, учасники ринку мають і втішний прогноз: щойно погода покращиться, місцеві теплиці збільшать пропозицію, і ціни можуть піти на спад.

Здорожчання продуктів в Україні — останні новини

Раніше повідомлялося, що на ринку також спостерігається суттєвий дефіцит тепличних томатів. Через обмежений турецький імпорт помідори зараз реалізують у межах 120–140 грн/кг, що на 45% дорожче, ніж у березні минулого року. Проте аналітики очікують, що найближчим часом нові партії товару наситять ринок і зупинять ріст цін.

Водночас є овочі, які стрімко дешевшають. Зокрема, ціни на столові буряки впали до 5–10 гривень за кілограм. Це пов’язано з тим, що дрібні фермери масово розпродають запаси зі сховищ через перебої з електроенергією та неможливість довго зберігати врожай, тоді як великі господарства з генераторами призупинили продажі в очікуванні кращих цін.