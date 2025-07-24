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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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86
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Цінові обмеження штучно стримують ринок і створюють дефіцит — “Укргідроенерго”

Чинні граничні ціни на ринку електроенергії штучно обмежують формування реальної вартості ресурсу і заважають нормальному функціонуванню енергосистеми в години пікового навантаження. 

Таку позицію висловила компанія “Укргідроенерго” у коментарі для ExPro.

У державній компанії позитивно оцінюють ініціативу НКРЕКП щодо перегляду прайс-кепів, зокрема — у вечірні години, коли попит на електроенергію найбільший.

“Позиція Товариства полягає в тому, що граничні ціни, або так звані «прайс-кепи», за своєю суттю не повинні штучно впливати на формування ринкових цін. Їхнє призначення – запобігати необґрунтованим ціновим стрибкам, а не обмежувати реальну вартість електричної енергії в умовах ринкового попиту та пропозиції”, — заявили в “Укргідроенерго”.

У компанії наголошують, що нинішній рівень прайс-кепів фактично блокує роботу ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку в пікові години. Це призводить до штучного дефіциту — генерація не зацікавлена покривати попит за заниженими цінами, а імпорт стає економічно невигідним.

“У критичні моменти дефіцит доводиться перекривати аварійною допомогою — це найдорожчий і нестабільний інструмент”, — додають в компанії.

Також вказується, що перегляд граничних цін дозволить активніше залучати імпорт у години нестачі внутрішньої генерації.

“Це створить необхідні економічні стимули для збільшення обсягів імпорту в періоди, коли внутрішнє виробництво не може повністю задовольнити попит”, — пояснили в “Укргідроенерго”.

Раніше голова Підкомітету ВРУ з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб заявила, що підтримує ініціативу НКРЕКП щодо перегляду граничних цін у вечірні години.

Дата публікації
Кількість переглядів
86
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