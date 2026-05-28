Ціновий розрив на АЗС вражає: скільки коштують бензин, дизель, автогаз 28 травня

Ціни на пальне в Україні залишаються стабільними, проте зафіксовані точкові зміни вартості скрапленого газу.

АЗС / © Associated Press

Українські мережі АЗС оновили ціни на пальне станом на 28 травня. Більшість компаній утримали стабільні тарифи, проте одна з мереж знизила ціну на автогаз.

Про це повідомляє «Главком».

Станом на 28 травня середня ціна бензину А-95 на українських АЗС сягає приблизно 76,7 грн за літр, тоді як дизельне пальне в середньому продається по 87,35 грн за літр.

Найвищі ціни на бензин і дизель зафіксовані у мережах ОKKO, WOG та Socar. Водночас найдоступніше пальне пропонують «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Ціни на пальне сьогодні, 28 травня 2026 року

UPG

  • Бензин А95 — 76,40 грн/л

  • Бензин А95+ — 78,40 грн/л

  • ДП — 85,90 грн/л

  • ДП+ — 87,90 грн/л

  • Бензин А100 — 84,90 грн/л

  • Газ — 45,90 грн/л

OKKO

  • Бензин А95 — 79,90 грн/л

  • Бензин А95+ — 82,90 грн/л

  • ДП — 89,90 грн/л

  • ДП+ — 92,90 грн/л

  • Бензин А100 — 89,90 грн/л

  • Газ — 47,90 грн/л

WOG

  • Бензин А95 — 79,90 грн/л

  • Бензин А95+ — 82,90 грн/л

  • ДП — 89,90 грн/л

  • ДП+ — 92,90 грн/л

  • Бензин А100 — 89,90 грн/л

  • Газ — 47,90 грн/л

KLO

  • Бензин А95 — 71,90 грн/л

  • Бензин А95+ — 79,70 грн/л

  • ДП — 85,40 грн/л

  • ДП+ — 87,90 грн/л

  • Бензин А100 — 83,50 грн/л

  • Бензин А92 — 68,90 грн/л

  • Газ — 44,50 грн/л

SOCAR

  • Бензин А95 — 79,90 грн/л

  • Бензин А95+ — 83,90 грн/л

  • ДП — 89,90 грн/л

  • ДП+ — 92,90 грн/л

  • Бензин А100 — 89,90 грн/л

  • Газ — 47,90 грн/л

«Укрнафта»

  • Бензин А95 — 74,90 грн/л

  • Бензин А95+ — 76,90 грн/л

  • ДП — 86,90 грн/л

  • ДП+ — 88,90 грн/л

  • Бензин А92 — 69,90 грн/л

  • Газ — 45,90 грн/л

«БРСМ-Нафта»

  • Бензин А95 — 73,99 грн/л

  • ДП — 82,99 грн/л

  • Газ — 44,99 грн/л

Нагадаємо, раніше економіст Олег Устенко попередив, що вартість бензину А-95 може перевищити 90 грн/л і зростати далі через кризу в Перській затоці, яка спровокувала стрибок світових цін на нафту. Стабілізувати ситуацію та знизити ціни на пальне може розблокування Ормузької протоки, де зараз заблоковано 10-15% світового добового споживання нафти, а також вихід на ринок нових постачальників, зокрема Венесуели та країн Африки.

