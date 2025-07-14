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ТСН у соціальних мережах

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Гроші
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Ціни б’ють рекорди: як змінилася вартість їжі в Україні за рік

Попри загальне уповільнення інфляції, ціни на їжу продовжують зростати швидкими темпами.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Продукти

Продукти / © Pixabay

Ціни на продукти в Україні стрімко зростають, попри загальне уповільнення інфляції. За даними Державної служби статистики, у червні 2025 року інфляція в річному вимірі становила 14,3%, однак харчова інфляція була значно вищою — 23,2%.

Про це повідомляє Держстат.

Найбільше за останні 12 місяців подорожчали овочі, фрукти, яйця, олія та м’ясо. Деякі продукти зросли в ціні майже утричі.

Що зросло в ціні найбільше

  • Яблука: +195,5% — з 26,9 грн/кг до 79,5 грн/кг

  • Капуста білокачанна: +149,6% — з 11,3 грн/кг до 28,2 грн/кг

  • Морква: +67% — з 29,7 грн/кг до 49,7 грн/кг

  • Яйця: +62,7% — з 33,0 грн/десяток до 53,6 грн

  • Цибуля ріпчаста: +61,5% — з 30,6 грн/кг до 49,4 грн/кг

  • Олія соняшникова: +37,2% — з 58,8 грн/л до 80,6 грн/л

  • Куряче філе: +35,8% — з 158,0 грн/кг до 214,6 грн/кг

  • Масло вершкове (200 г): +36,8% — з 75,4 грн до 103,1 грн

  • Інші продукти також не залишились без змін:

  • Борошно пшеничне: +30,4% — 23,7 грн/кг

  • Цукор: +25,8% — 39,1 грн/кг

  • Птиця (тушки): +22,2% — 113,6 грн/кг

  • Свинина: +11,3% — 323,3 грн/кг

  • Яловичина: +9,9% — 295,6 грн/кг

  • Хліб із борошна першого гатунку: +23,8% — 53,6 грн/кг

  • Хліб житній, житньо-пшеничний: +24,6% — 47,9 грн/кг

Що зросло найменше

  • Рис: +4,7% — 54,8 грн/кг

  • Гречка: +5,5% — 67,4 грн/кг

  • Молоко пастеризоване (2,6% жирності): +6,8% — 41,7 грн/л

  • Батон: +8,6% — 23,7 грн/шт

Зростання цін на базові продукти харчування серйозно б’є по бюджету українців. Найбільше подорожчали товари повсякденного попиту — овочі, фрукти, яйця та м’ясо, які є основою щоденного раціону. Особливо складно доводиться вразливим категоріям населення: пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам та малозабезпеченим родинам.

Економісти пояснюють таку ситуацію кількома факторами: наслідки війни, руйнування логістики, зниження врожайності, зростання вартості імпортних складових, а також загальна девальвація гривні.

У другій половині 2025 року очікується збереження помірної інфляції. Водночас ціни на продукти навряд чи повернуться до рівня 2024 року — експерти радять готуватись до збереження високої вартості харчів принаймні до початку 2026 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ціни на продукти в Україні наближаються до світових, українці витрачають на харчування до 40% доходів — значно більше, ніж у Європі, через високий ПДВ і відсутність достатніх дотацій для фермерів.

В Україні спостерігається стійке зростання цін на м’ясо птиці. Від початку року воно здорожчало на 7%, а порівнюючи з квітнем минулого року — на 11,5%.

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