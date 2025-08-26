Ціни б’ють рекорди: популярна ягода знову здорожчала

Лохина / © Pexels

В Україні зафіксували новий стрибок вартості лохини — ціни на ягоду піднімаються вже третій тиждень поспіль.

Про це повідомили експерти проєкту EastFruit.

Аналітики пояснюють зростання скороченням пропозиції та стійким попитом на ринку. Виробники ранніх і середніх сортів завершили сезон продажів, тож на ринку залишилася лише лохина пізніх сортів. Це дало змогу садівникам підвищити вартість продукції до 170–240 грн/кг ($4,12–5,82/кг), що на 14% дорожче, ніж тиждень тому.

За підрахунками експертів, нинішня ціна на лохину на 53% перевищує торішній рівень за цей же період. Учасники ринку прогнозують подальше подорожчання ягоди.

