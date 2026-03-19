Ціни можуть "вистрілити": НБУ попередив про новий виток інфляції

Національний банк України

Найближчими місяцями інфляція в Україні може перевищити попередні прогнози через зовнішні фактори, зокрема здорожчання енергоресурсів.

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний, передає кореспондент ”Укрінформу”.

«Війна на Близькому Сході призвела до суттєвого здорожчання нафтопродуктів і газу, що вже позначається на внутрішніх цінах в Україні. Як наслідок, траєкторія інфляції у найближчі місяці з високою ймовірністю буде дещо вищою, ніж передбачалося», — зазначив він.

За словами Пишного, наразі зберігається невизначеність щодо подальшого розвитку ситуації, що також впливає на економічні очікування.

За даними НБУ, в лютому інфляція після тривалого уповільнення знову почала зростати й досягла 7,6% у річному вимірі. Водночас базова інфляція залишилася стабільною — на рівні 7,0%.

«Зростання цін на пальне, послуги та сирі продукти було дещо швидшим, ніж очікувалося, водночас оброблені продукти дорожчали повільніше», — пояснив голова НБУ.

Він також звернув увагу на погіршення інфляційних очікувань населення, що пов’язано з ситуацією в енергетиці та здорожчанням товарів першої необхідності.

Водночас у Нацбанку вважають, що ситуація може стабілізуватися.

«Ситуація в енергосекторі останніми тижнями покращилася, що має обмежити ціновий тиск. НБУ й надалі забезпечуватиме стабільність валютного ринку та привабливість гривневих інструментів», — підкреслив Пишний.

Тиск на гривню, курс валют і ризики для економіки

Паралельно з інфляційними ризиками в Україні зростає тиск на валютний ринок. За оцінками економістів, гривня слабшає під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів.

Серед ключових причин називають війну на Близькому Сході, яка зміцнює долар і підвищує ціни на енергоресурси, а також затримку міжнародної фінансової допомоги. Зокрема, частина великого пакета підтримки від ЄС досі заблокована.

Крім того, ситуацію ускладнюють політичні суперечки у Верховній Раді.

На цьому тлі експерти прогнозують подальше зростання курсу валют. За деякими оцінками, долар на готівковому ринку може наблизитися до 45 гривень, а євро — перевищити 50 гривень.

Національний банк уже активно втручається у ситуацію. Лише за один тиждень березня регулятор продав на міжбанківському ринку понад 1 млрд дол. для стримування коливань. Загалом від початку року на ці цілі спрямовано понад 8 млрд дол. із резервів.

Попри це гривня продовжує поступово втрачати позиції. Від початку року курс долара зріс майже на 2 гривні.

Економісти наголошують: девальвація наразі контрольована, однак вона напряму впливає на інфляцію. Дорожчий імпорт, енергоносії та логістика автоматично підштовхують ціни вгору.