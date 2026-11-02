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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Ціни на автогаз можуть пробити нову позначку: експерт попередив, до чого готуватися водіям

Українським водіям варто готуватися до нового стрибка цін на автогаз.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Пальне

Пальне / © Associated Press

В Україні очікується нове подорожчання автомобільного газу. Його вартість найближчим часом може перевищити 60 гривень за літр, і це, ймовірно, ще не межа. Причиною є дефіцит пального та очікуване підвищення цін одним із великих виробників.

Про це заявив експерт ринку пального Сергій Куюн у подкасті «ЦЕ БАЗА».

За його словами, ціни на автогаз уже наблизилися до позначки 60 грн/л, однак подальше здорожчання залишається цілком імовірним.

«Я думаю, що 60 гривень за літр, якщо ми сьогодні не перетнули, то перетнемо найближчим часом. І це не межа», — зазначив Куюн.

Експерт пояснив, що найближчими днями очікується оновлення цін від алжирської компанії Sonatrach, одного з провідних виробників газу.

За його словами, у жовтні компанія вже підвищила ціни на 20%. Тепер на тлі дефіциту очікується черговий перегляд вартості продукції.

«Очікується, що на тлі дефіциту вони знову переглянуть цю ціну, підвищать. Наскільки — поки невідомо, чекаємо. Але, найімовірніше, напруга з газом зберігатиметься», — попередив Куюн.

Ціни на пальне в Україні: що змінилося 2 листопада

Нагадаємо, 2 листопада на українських АЗС зафіксували подорожчання дизельного пального. Мережа «Укрнафта» підвищила ціни на стандартний і преміальний дизель на 1 грн/л — до 103,90 та 105,90 грн/л відповідно. В інших мережах вартість дизеля залишилася незмінною — від 102,90 грн/л на UPG до 111 грн/л на SOCAR.

Водночас ціни на автомобільний газ поки не змінилися. На OKKO, WOG та SOCAR літр коштував 59,90 грн, на UPG — 57,90 грн, а на «Укрнафті» — 56,90 грн. Бензини А-92, А-95 та А-100 також не подорожчали.

За словами економістки Олени Нусінової, від початку 2026 року середня вартість бензину А-95 зросла на 54,6% — від 58,26 до 90,08 грн/л. Подальша динаміка залежатиме від світового енергетичного ринку, ситуації навколо Ірану, безпеки судноплавства в Ормузькій протоці та політики ОПЕК+.

За негативного сценарію ціна А-95 до кінця року може наблизитися до 100 грн/л, тоді як за сприятливих умов можливе здешевлення пального.

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