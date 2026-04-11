Ціни на бензин і дизель 11 квітня: яка вартість на АЗС

АЗС. / © pixabay.com

Реклама

Зранку 11 квітня на українських АЗС зменшилася вартість пального. Так, середня вартість бензину А-95 становить 74,01 грн, а літр дизельного пального — 90,88 грн. Це менше, ніж днем раніше.

Про це свідчать дані видання «Главком» та «Київ24».

Сьогодні на автозаправках знову фіксують зменшення цін на паливо. Зокрема, вартість бензину чи дизелю опустилася на заправках WOG, KLO та «БРСМ-Нафті».

Реклама

У середньому бензин А-92 — 72 грн за літр. Водночас ціна автогазу зафіксована на рівні 48-49 грн за літр.

Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі ОККО, WOG та Socar. Найдешевше пальне — «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Днями прем’єрка Юлія Свириденко заявила, що розпочнеться зниження цін на пальне в Україні. АЗС почали зменшувати вартість пального. Зокрема, державна мережа АЗС «Укрнафта». Протягом 9-10 квітня на інших заправках також почали фіксувати точкове здешевшання ДП і бензину.

Водночас фінансовий аналітик Олексій Кущ зауважує, що прогнозувати «відкат» цін та точні цифри на АЗС зараз неможливо. З його слів, ціна на бензин може впасти наприкінці літа, однак лише за декількох умов.

Реклама

Зауважимо, президент Володимир Зеленський попередив про потенційний брак пального в Україні. Зокрема, дизелю. З його слів, влада вже веде переговори, щоб уникнути дефіциту та стримати ціни.