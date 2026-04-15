Ціни на бензин і дизель 15 квітня: скільки коштує пальне на АЗС
Деякі мережі автозаправок знову підвищили вартість пального. Зокрема, ціна ДП зросла у державній «Укрнафті».
Зранку 15 квітня українські АЗС оновили ціни на дизельне пальне і бензин. Вартість ДП зросла на деяких заправках. У середньому літр коштує 92,03 грн.
Про це свідчать дані моніторингу «Главком» і Новини.LIVE.
Вартість бензину марки А-95 на великих АЗС фактично не змінилася — у середньому літр обійдеться близько 74,05 грн.
Водночас ціни на дизель знову піднялися на у деяких мережах: на ОККО (+1 грн), Socar (+1 грн), «Укрнафті» (+2,6 грн) та «БРСМ-Нафті» (+1 грн).
Станом на сьогоднішній ранок найдорожчий бензин і дизель наразі пропонують мережі ОККО, WOG та Socar. Незважаючи на здорожчання, найнижчі ціни на пальне залишаються на «Укрнафті» та «БРСМ-Нафті».
Ціни на бензин і ДП 15 квітня
Ціни на пальне в Україні
Фінансовий аналітик Олексій Кущ вважає, що наразі важко спрогнозувати, чи варто чекати на «відкат» цін на АЗС. Водночас, каже він, ціна на бензин може впасти наприкінці літа, однак лише за декількох умов. Зокрема, якщо відбудеться зниження світових цін на нафту — до 80 дол. за барель.
Тим часом директор Консалтингової групи «А95» Сергій Куюн прогнозує, що вартість пального може зрости до високих позначок — від 150 до 200 грн за літр. Така ціна ймовірно буде на паливному ринку, якщо війна на Близькому Сході затягнеться до осені.