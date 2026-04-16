Ціни на бензин і дизель 16 квітня: скільки коштує літр на АЗС

АЗС / © pixabay.com/IADE-Michoko

Реклама

Станом на ранок четверга, 16 квітня, українські автозаправки оновили ціни на пальне. Вартість дизелю та бензину різних марок не змінилася — у порівнянні з попереднім днем.

Про це свідчать дані моніторингу «Главкому».

Середня вартість бензину А-95 не змінилася і становить близько 74,05 грн за літр. Ціни на ДП також залишилися стабільними. У середньому літр дизпалива обійдеться 92,03 грн.

Реклама

Традиційно найвища вартість бензину і дизелю у мережі автозаправок ОККО, WOG, KLO та Socar. Найнижчі ціни на пальне залишаються на «Укрнафті» та «БРСМ-Нафті».

Ціни на пальне станом на 16 квітня

Минулого тижня прем’єрка Юлія Свириденко анонсувала, що ціни на бензин в Україні почнуть поступово знижуватися. АЗС почали коригувати вартість пального у бік зменшення. Втім, зі слів очільниці уряду, суттєво вартість може змінитися лише тоді, коли стабілізується ситуація на Близькому Сході, яка й вплинула на різке здорожчання пального.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив про потенційний дефіцит пального в Україні. За його словами, це пов’язано з нестабільністю постачання через події на Близькому Сході, Держава вже працює над тим, щоб уникнути проблем.