Ціни на бензин і дизель 16 квітня: скільки коштує літр на АЗС
Ціни на бензин та дизельне паливо призупинили стрімке зростання. Втім, вартість залишається досить високою.
Станом на ранок четверга, 16 квітня, українські автозаправки оновили ціни на пальне. Вартість дизелю та бензину різних марок не змінилася — у порівнянні з попереднім днем.
Про це свідчать дані моніторингу «Главкому».
Середня вартість бензину А-95 не змінилася і становить близько 74,05 грн за літр. Ціни на ДП також залишилися стабільними. У середньому літр дизпалива обійдеться 92,03 грн.
Традиційно найвища вартість бензину і дизелю у мережі автозаправок ОККО, WOG, KLO та Socar. Найнижчі ціни на пальне залишаються на «Укрнафті» та «БРСМ-Нафті».
Ціни на пальне станом на 16 квітня
Вартість пального в Україні
Минулого тижня прем’єрка Юлія Свириденко анонсувала, що ціни на бензин в Україні почнуть поступово знижуватися. АЗС почали коригувати вартість пального у бік зменшення. Втім, зі слів очільниці уряду, суттєво вартість може змінитися лише тоді, коли стабілізується ситуація на Близькому Сході, яка й вплинула на різке здорожчання пального.
Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив про потенційний дефіцит пального в Україні. За його словами, це пов’язано з нестабільністю постачання через події на Близькому Сході, Держава вже працює над тим, щоб уникнути проблем.