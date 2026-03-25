Ціни на бензин і дизель 25 березня: скільки коштує пальне на АЗС

Зранку найбільші мережі АЗС оновили ціни на пальне.

Олена Капнік
АЗС.

АЗС. / © pixabay.com

Зранку 25 березня на українських АЗС зафіксовано точкове зростання цін на пальне. Зокрема, на бензин.

Про це свідчать дані моніторингу видання «Главком».

Середня вартість бензину А-95 у мережах автозаправок не змінилася. Найдорожче пальне цієї марки на «OKKO», «WOG» та «SOCAR» — 74,99 грн. Найдешевше — на «БРСМ-Нафта» — 68,99 грн.

Втім, ціни на А-92 зросли. Зокрема, на KLO вона підвищилася на 1 грн. Водночас вартість дизельного палива не змінилася. Найдешевше літр обійдеться на «Укрнафті» — 81,99 грн, а найдорожче — на «WOG» і «SOCAR», «ОККО» — 86,99 грн.

Середня вартість палива зранку 25 березня:

  • бензин А-92 — 67,74 грн за літр

  • бензин А-95 — 73,01 грн за літр

  • бензин А-95+ — 77,14 грн за літр

  • бензин А-100 — 84,37 грн за літр

  • ДП — 85,19 грн за літр

  • газ - 46,01 грн

Вартість пального на АЗС

Ціни на бензин на ранок 25 березня. Фото: Главком.

Ціни на бензин на ранок 25 березня. Фото: Главком.

Нагадаємо, на АЗС України на тлі війни на Близькому Сході суттєво зросли ціни на пальне. Аби хоч якось пом’якшити впливу енергетичної кризи на споживачів, український уряд запровадив «кешбек на пальне»- це передбачає часткову компенсацію витрат на бензин. Програма діятиме від 20 березня до 1 травня цього року.

