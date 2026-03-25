Ціни на бензин і дизель 25 березня: скільки коштує пальне на АЗС

Зранку 25 березня на українських АЗС зафіксовано точкове зростання цін на пальне. Зокрема, на бензин.

Про це свідчать дані моніторингу видання «Главком».

Середня вартість бензину А-95 у мережах автозаправок не змінилася. Найдорожче пальне цієї марки на «OKKO», «WOG» та «SOCAR» — 74,99 грн. Найдешевше — на «БРСМ-Нафта» — 68,99 грн.

Втім, ціни на А-92 зросли. Зокрема, на KLO вона підвищилася на 1 грн. Водночас вартість дизельного палива не змінилася. Найдешевше літр обійдеться на «Укрнафті» — 81,99 грн, а найдорожче — на «WOG» і «SOCAR», «ОККО» — 86,99 грн.

Середня вартість палива зранку 25 березня:

бензин А-92 — 67,74 грн за літр

бензин А-95 — 73,01 грн за літр

бензин А-95+ — 77,14 грн за літр

бензин А-100 — 84,37 грн за літр

ДП — 85,19 грн за літр

газ - 46,01 грн

Нагадаємо, на АЗС України на тлі війни на Близькому Сході суттєво зросли ціни на пальне. Аби хоч якось пом’якшити впливу енергетичної кризи на споживачів, український уряд запровадив «кешбек на пальне»- це передбачає часткову компенсацію витрат на бензин. Програма діятиме від 20 березня до 1 травня цього року.