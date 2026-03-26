ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
2093
Час на прочитання
2 хв

Ціни на бензин і дизель 26 березня: на яких АЗС вартість знизилася

Зранку на АЗС зафіксовано точкове як здорожчання, так і зменшення цін на пальне.

Автор публікації
Олена Капнік
АЗС. / © pixabay.com

Зранку четверга, 26 березня, автозаправні станції в Україні оновили ціни на паливо. На деяких АЗС зменшилася вартість бензину А-95 та А-100. Втім, ціни на автогаз зросли.

Про це свідчать дані моніторингу видання «Главком».

На більшості заправок ціни на бензин і дизельне пальне залишилися без змін. Втім, зменшення вартості фіксують на UPG: А-95 (-2 грн), А-95+ (-2 грн), А-100 (-2 грн), ДП (-1 грн).

Загалом на інших популярних АЗС вартість бензину і дизелю не змінилася, але автогаз додав у ціні на OKKO (+1 грн).

Станом на сьогоднішній ранок середня вартість ДП — 85,04 грн за літр.

Ціни на пальне станом на 26 березня

Ціни на бензин і дизель зранку 26 березня 2026-го. Фото: Главком.

Ціни на бензин в Україні

На українських АЗС від початку березня суттєво здорожчав бензин і дизельне паливо. Через ситуацію на Близькому Сході вже майже місяць світовий ринок нафти перебуває у стані високої волатильності. Втім, експерт Михайло Гончар вважає, що суттєво цінники на АЗС не підуть донизу найближчим часом.

Незважаючи на тривожні прогнози, директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн наголошує, що жодного дефіциту дизельного пального в Україні не буде. З його слів, обсяги постачання пального в березні тримаються на рівні минулого року, а це дозволяє навіть формувати запаси на квітень.

Водночас напередодні після обіду у Києві зафіксували перші кроки до здешевлення пального. Так, на UPG вартість бензину марки А-95 зменшилася одну гривню — до 71,90 грн.

Дата публікації
Кількість переглядів
2093
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie