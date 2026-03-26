- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 2093
- Час на прочитання
- 2 хв
Ціни на бензин і дизель 26 березня: на яких АЗС вартість знизилася
Зранку на АЗС зафіксовано точкове як здорожчання, так і зменшення цін на пальне.
Зранку четверга, 26 березня, автозаправні станції в Україні оновили ціни на паливо. На деяких АЗС зменшилася вартість бензину А-95 та А-100. Втім, ціни на автогаз зросли.
Про це свідчать дані моніторингу видання «Главком».
На більшості заправок ціни на бензин і дизельне пальне залишилися без змін. Втім, зменшення вартості фіксують на UPG: А-95 (-2 грн), А-95+ (-2 грн), А-100 (-2 грн), ДП (-1 грн).
Загалом на інших популярних АЗС вартість бензину і дизелю не змінилася, але автогаз додав у ціні на OKKO (+1 грн).
Станом на сьогоднішній ранок середня вартість ДП — 85,04 грн за літр.
Ціни на пальне станом на 26 березня
Ціни на бензин в Україні
На українських АЗС від початку березня суттєво здорожчав бензин і дизельне паливо. Через ситуацію на Близькому Сході вже майже місяць світовий ринок нафти перебуває у стані високої волатильності. Втім, експерт Михайло Гончар вважає, що суттєво цінники на АЗС не підуть донизу найближчим часом.
Незважаючи на тривожні прогнози, директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн наголошує, що жодного дефіциту дизельного пального в Україні не буде. З його слів, обсяги постачання пального в березні тримаються на рівні минулого року, а це дозволяє навіть формувати запаси на квітень.
Водночас напередодні після обіду у Києві зафіксували перші кроки до здешевлення пального. Так, на UPG вартість бензину марки А-95 зменшилася одну гривню — до 71,90 грн.