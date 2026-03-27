Ціни на бензин і дизель 27 березня: яка вартість на АЗС

АЗС.

Зранку 27 березня українські мережі АЗС оновили ціни на пальне. Наразі вартість бензину і дизелю, що стрімко зростали від початку цього місяця, практично не змінилася — порівняно з учора.

Про це свідчать дані моніторингу видання «Главком».

За добу ціни на пальне фактично не змінилися. Найдорожчий бензин А-95 та дизель — у мережах OKKO, WOG та Socar. Найдешевше пальне — «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Середня вартість пального 27 березня

бензин А-92 — 69,59 грн

бензин А-95 — 72,72 грн

бензин А-95+ — 76,82 грн

бензин А-100 — 83,97 грн

дизель – 84,48 грн

газ — 46,16 грн

Ціни на АЗС станом на 27 березня

Ціни на пальне станом на 27 березня.

В Україні 20 березня стартувала державна програма «Кешбек на пальне», що передбачає часткову компенсацію витрат на бензин. Максимальний кешбек на пальне становить до 1000 грн на людину на місяць. Програма буде діяти до 1 травня 2026 року.

Президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар зауважує, що цінники на АЗС не підуть донизу найближчим часом. Поки ринок лихоманить через політичні чинники, каже експерт, реального здешевлення нафтопродуктів очікувати не варто. Відтак наразі стабільність цін на АЗС залишається під питанням.

За прогнозами експерта Сергія Куюна, ціни на АЗС в Україні можуть наблизитися до позначки 90 грн за літр. Зокрема, на OKKO, WOG. На менш відомих заправках водії можуть заощадити до 5 грн на літрі, але загальна тенденція залишиться зростальною.