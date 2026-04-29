- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 19
- Час на прочитання
- 1 хв
Ціни на бензин і дизель 29 квітня: яка вартість на АЗС
На українських АЗС зберігається стабільність цін на бензин різних марок та ДП.
Зранку 29 квітня ціни на пальне на українських автозаправках майже не змінилися — порівняно з минулим днем. Бензин марки А-95 у середньому коштує 73,03 грн за літр, а дизель — 88,03 грн.
Про це свідчать дані моніторингу видання «Главком».
Найдорожчий бензин та дизельне пальне пропонують мережі ОККО, WOG та Socar. Найменша вартість традиційно на АЗС «Укрнафта» і «БРСМ-Нафта».
Ціни на пальне
бензин А-95: 69,90 — 75,90 грн;
бензин А-95+: 72,90 — 78,90 грн;
бензин А-92: 66,10 — 66,90 грн;
бензин А-100 — 80,50 — 85,90 грн;
дизпаливо: 86,99 — 89,90 грн;
газ: 47,49 — 49,98 грн.
Вартість пального на АЗС 29 квітня
Аналітики і економісти вважають, що в Україні у другому кварталі 2026-го ситуація з цінами на пальне залишатиметься у зоні високої невизначеності. Експерти розглянули два сценарії — реалістичний та песимістичний. За реалістичним — вартість пального стабілізуються на поточному рівні, а панічні настрої, пов’язані з цим, зникнуть.
Водночас Антимонопольний комітет зауважує, що в Україні ціни на пальне можуть піти на спад. АМКУ дав найбільшим мережам АЗС 10 днів на встановлення «обґрунтованої» вартості на бензин, дизельне пальне та скраплений газ на підставі об’єктивних економічних факторів.