Ціни на бензин і дизель 29 квітня: яка вартість на АЗС

АЗС. / © pixabay.com

Реклама

Зранку 29 квітня ціни на пальне на українських автозаправках майже не змінилися — порівняно з минулим днем. Бензин марки А-95 у середньому коштує 73,03 грн за літр, а дизель — 88,03 грн.

Про це свідчать дані моніторингу видання «Главком».

Найдорожчий бензин та дизельне пальне пропонують мережі ОККО, WOG та Socar. Найменша вартість традиційно на АЗС «Укрнафта» і «БРСМ-Нафта».

Реклама

Ціни на пальне

бензин А-95: 69,90 — 75,90 грн;

бензин А-95+: 72,90 — 78,90 грн;

бензин А-92 : 66,10 — 66,90 грн;

бензин А-100 — 80,50 — 85,90 грн;

дизпаливо: 86,99 — 89,90 грн;

газ: 47,49 — 49,98 грн.

Вартість пального на АЗС 29 квітня

Ціни на бензин і дизель 29 квітня. Фото: Главком.

Аналітики і економісти вважають, що в Україні у другому кварталі 2026-го ситуація з цінами на пальне залишатиметься у зоні високої невизначеності. Експерти розглянули два сценарії — реалістичний та песимістичний. За реалістичним — вартість пального стабілізуються на поточному рівні, а панічні настрої, пов’язані з цим, зникнуть.

Водночас Антимонопольний комітет зауважує, що в Україні ціни на пальне можуть піти на спад. АМКУ дав найбільшим мережам АЗС 10 днів на встановлення «обґрунтованої» вартості на бензин, дизельне пальне та скраплений газ на підставі об’єктивних економічних факторів.

Дата публікації 20:58, 22.04.26

Новини партнерів