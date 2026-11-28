Ціни на пальне 28 листопада 2026 — скільки коштують бензин і дизель / © Associated Press

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В Україні станом на суботу, 28 листопада, великі мережі АЗС знизили ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 80,50 грн за літр.

Про це повідомило видання «Главком».

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На заправках UPG бензин А-95 та А-95+, а також звичайний і преміальний дизель подешевшали на 4 грн/л. Вартість автогазу знизилася на 1 грн/л.

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Мережі OKKO та WOG зменшили ціни на бензин і дизельне пальне на 3 грн/л, а на автогаз — на 1 грн/л. Водночас преміальний дизель на WOG подешевшав одразу на 5 грн/л.

На АЗС SOCAR знизилася лише вартість автогазу — на 1 грн/л, решта цін залишилася незмінною.

У мережі «БРСМ-Нафта» бензин А-95 та дизельне пальне подешевшали на 1 грн/л, а «Укрнафта» залишила ціни без змін.

Натомість у мережі KLO, за інформацією видання, бензин марок А-92, А-95, А-95+ та А-100 подорожчав на 1 грн/л.

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Ціни на пальне на АЗС України 28 листопада / © Главком

Ціни на пальне на АЗС України 28 листопада

UPG:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин А-95+ — 78,90 грн/л;

бензин А-100 — 87,90 грн/л;

дизельне пальне — 91,90 грн/л;

преміальний дизель — 97,90 грн/л;

автогаз — 59,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 81,90 грн/л;

бензин А-95+ — 84,90 грн/л;

бензин А-100 — 91,90 грн/л;

дизельне пальне — 96,90 грн/л;

преміальний дизель — 99,90 грн/л;

автогаз — 61,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 81,90 грн/л;

бензин А-95+ — 84,90 грн/л;

бензин А-100 — 91,90 грн/л;

дизельне пальне — 96,90 грн/л;

преміальний дизель — 99,90 грн/л;

автогаз — 61,90 грн/л.

SOCAR:

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бензин А-95 — 85,90 грн/л;

бензин А-95+ — 88,90 грн/л;

бензин А-100 — 95,90 грн/л;

дизельне пальне — 101 грн/л;

преміальний дизель — 104 грн/л;

автогаз — 61,90 грн/л.

«Укрнафта»:

бензин А-92 — 77,90 грн/л;

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин А-95+ — 79,90 грн/л;

дизельне пальне — 93,90 грн/л;

преміальний дизель — 93,90 грн/л;

автогаз — 60,90 грн/л.

KLO:

бензин А-92 — 75,30 грн/л;

бензин А-95 — 76,70 грн/л;

бензин А-95+ — 81,20 грн/л;

бензин А-100 — 91,20 грн/л;

дизельне пальне — 94,70 грн/л;

преміальний дизель — 98,70 грн/л;

автогаз — 59,40 грн/л.

«БРСМ-Нафта»:

бензин А-95 — 76,99 грн/л;

дизельне пальне — 92,99 грн/л;

автогаз — 59,99 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне за місяць

Від 28 жовтня до 28 листопада бензин А-95 подешевшав на 9–13 грн/л, а А-95+ — на 10–14,40 грн/л. Вартість звичайного та преміального дизельного пального знизилася на 7–11 грн/л, бензину А-100 — приблизно на 9–13 грн/л.

Водночас автогаз, на відміну від інших видів пального, за місяць подорожчав на 2,50–6 грн/л.

Нагадаємо, експерт паливного ринку Сергій Куюн прогнозує подальше зниження цін на бензин і дизель в Україні. За його словами, пальне продовжує дешевшати як у гурті, так і в роздріб. Експерт очікує, що вже цього тижня на всіх АЗС з’являться двозначні цінники.

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