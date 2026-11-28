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Ціни на бензин і дизель продовжують падати: чим здивували АЗС 28 листопада
Найдешевший бензин А-95 пропонує мережа KLO, а дизельне пальне та автогаз — «БРСМ-Нафта». Найвищі ціни на бензин і дизель зафіксовано на заправках SOCAR, а на автогаз — у мережах SOCAR, WOG та OKKO.
В Україні станом на суботу, 28 листопада, великі мережі АЗС знизили ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 80,50 грн за літр.
Про це повідомило видання «Главком».
На заправках UPG бензин А-95 та А-95+, а також звичайний і преміальний дизель подешевшали на 4 грн/л. Вартість автогазу знизилася на 1 грн/л.
Мережі OKKO та WOG зменшили ціни на бензин і дизельне пальне на 3 грн/л, а на автогаз — на 1 грн/л. Водночас преміальний дизель на WOG подешевшав одразу на 5 грн/л.
На АЗС SOCAR знизилася лише вартість автогазу — на 1 грн/л, решта цін залишилася незмінною.
У мережі «БРСМ-Нафта» бензин А-95 та дизельне пальне подешевшали на 1 грн/л, а «Укрнафта» залишила ціни без змін.
Натомість у мережі KLO, за інформацією видання, бензин марок А-92, А-95, А-95+ та А-100 подорожчав на 1 грн/л.
Ціни на пальне на АЗС України 28 листопада
UPG:
бензин А-95 — 76,90 грн/л;
бензин А-95+ — 78,90 грн/л;
бензин А-100 — 87,90 грн/л;
дизельне пальне — 91,90 грн/л;
преміальний дизель — 97,90 грн/л;
автогаз — 59,90 грн/л.
OKKO:
бензин А-95 — 81,90 грн/л;
бензин А-95+ — 84,90 грн/л;
бензин А-100 — 91,90 грн/л;
дизельне пальне — 96,90 грн/л;
преміальний дизель — 99,90 грн/л;
автогаз — 61,90 грн/л.
WOG:
бензин А-95 — 81,90 грн/л;
бензин А-95+ — 84,90 грн/л;
бензин А-100 — 91,90 грн/л;
дизельне пальне — 96,90 грн/л;
преміальний дизель — 99,90 грн/л;
автогаз — 61,90 грн/л.
SOCAR:
бензин А-95 — 85,90 грн/л;
бензин А-95+ — 88,90 грн/л;
бензин А-100 — 95,90 грн/л;
дизельне пальне — 101 грн/л;
преміальний дизель — 104 грн/л;
автогаз — 61,90 грн/л.
«Укрнафта»:
бензин А-92 — 77,90 грн/л;
бензин А-95 — 79,90 грн/л;
бензин А-95+ — 79,90 грн/л;
дизельне пальне — 93,90 грн/л;
преміальний дизель — 93,90 грн/л;
автогаз — 60,90 грн/л.
KLO:
бензин А-92 — 75,30 грн/л;
бензин А-95 — 76,70 грн/л;
бензин А-95+ — 81,20 грн/л;
бензин А-100 — 91,20 грн/л;
дизельне пальне — 94,70 грн/л;
преміальний дизель — 98,70 грн/л;
автогаз — 59,40 грн/л.
«БРСМ-Нафта»:
бензин А-95 — 76,99 грн/л;
дизельне пальне — 92,99 грн/л;
автогаз — 59,99 грн/л.
Як змінилися ціни на пальне за місяць
Від 28 жовтня до 28 листопада бензин А-95 подешевшав на 9–13 грн/л, а А-95+ — на 10–14,40 грн/л. Вартість звичайного та преміального дизельного пального знизилася на 7–11 грн/л, бензину А-100 — приблизно на 9–13 грн/л.
Водночас автогаз, на відміну від інших видів пального, за місяць подорожчав на 2,50–6 грн/л.
Нагадаємо, експерт паливного ринку Сергій Куюн прогнозує подальше зниження цін на бензин і дизель в Україні. За його словами, пальне продовжує дешевшати як у гурті, так і в роздріб. Експерт очікує, що вже цього тижня на всіх АЗС з’являться двозначні цінники.