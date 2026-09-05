ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
816
Час на прочитання
2 хв

Ціни на бензин і дизель різко пішли вгору: скільки коштує пальне на АЗС України 5 вересня

Вартість окремих видів бензину та дизеля 5 вересня зросла одразу на кілька гривень за літр.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ціни на пальне 5 вересня

Ціни на пальне 5 вересня / © pixabay.com

Бензин і дизель на українських АЗС здорожчали. У середньому бензин А-95 у зазначених мережах коштує близько 83,18 грн за літр, тоді як дизель — 93,82 грн за літр.

Про це повідомляє видання «Главком».

Як змінилися ціни на пальне 5 вересня

У більшості великих мереж АЗС вартість пального за добу не змінилася. Водночас у мережі KLO ціни помітно зросли майже на всі види пального.

Так, бензин А-95 та А-95+ у цій мережі здорожчав на 3 грн за літр. Ціна А-100 зросла на 3,50 грн, а А-92 — на 2,30 грн за літр. Дизельне пальне та ДП+ додали по 2,50 грн, автогаз — 1 грн за літр.

Єдине зниження зафіксували в мережі Socar: там дизельне пальне ДП+ подешевшало на 9 копійок за літр.

Ціни на пальне в Україні 5 вересня 2026 року

UPG

  • А-95 — 81,90 грн/л

  • А-95+ — 83,90 грн/л

  • ДП — 92,90 грн/л

  • ДП+ — 94,90 грн/л

  • А-100 — 90,90 грн/л

  • А-92 — немає

  • Газ — 43,90 грн/л

OKKO

  • А-95 — 85,90 грн/л

  • А-95+ — 88,90 грн/л

  • ДП — 95,90 грн/л

  • ДП+ — 98,90 грн/л

  • А-100 — 95,90 грн/л

  • А-92 — немає

  • Газ — 44,90 грн/л

WOG

  • А-95 — 85,90 грн/л

  • А-95+ — 88,90 грн/л

  • ДП — 95,90 грн/л

  • ДП+ — 98,90 грн/л

  • А-100 — 95,90 грн/л

  • А-92 — немає

  • Газ — 45,50 грн/л

KLO

  • А-95 — 82,80 грн/л

  • А-95+ — 85,70 грн/л

  • ДП — 95,60 грн/л

  • ДП+ — 98,30 грн/л

  • А-100 — 94,60 грн/л

  • А-92 — 79,90 грн/л

  • Газ — 44,40 грн/л

SOCAR

  • А-95 — 85,90 грн/л

  • А-95+ — 88,90 грн/л

  • ДП — 96,90 грн/л

  • ДП+ — 99,90 грн/л

  • А-100 — 95,90 грн/л

  • А-92 — немає

  • Газ — 44,90 грн/л

«Укрнафта»

  • А-95 — 79,90 грн/л

  • А-95+ — 79,90 грн/л

  • ДП — 89,90 грн/л

  • ДП+ — 91,90 грн/л

  • А-100 — немає

  • А-92 — 77,90 грн/л

  • Газ — 42,90 грн/л

«БРСМ-Нафта»

  • А-95 — 79,99 грн/л

  • А-95+ — немає

  • ДП — 89,99 грн/л

  • ДП+ — немає

  • А-100 — немає

  • А-92 — немає

  • Газ — 41,99 грн/л

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за прогнозом експерта, бензин і дизель протягом приблизно двох тижнів можуть здорожчати орієнтовно на 5 грн за літр.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie