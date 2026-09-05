Ціни на бензин і дизель різко пішли вгору: скільки коштує пальне на АЗС України 5 вересня

Ціни на пальне 5 вересня / © pixabay.com

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Бензин і дизель на українських АЗС здорожчали. У середньому бензин А-95 у зазначених мережах коштує близько 83,18 грн за літр, тоді як дизель — 93,82 грн за літр.

Про це повідомляє видання «Главком».

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Як змінилися ціни на пальне 5 вересня

У більшості великих мереж АЗС вартість пального за добу не змінилася. Водночас у мережі KLO ціни помітно зросли майже на всі види пального.

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Так, бензин А-95 та А-95+ у цій мережі здорожчав на 3 грн за літр. Ціна А-100 зросла на 3,50 грн, а А-92 — на 2,30 грн за літр. Дизельне пальне та ДП+ додали по 2,50 грн, автогаз — 1 грн за літр.

Єдине зниження зафіксували в мережі Socar: там дизельне пальне ДП+ подешевшало на 9 копійок за літр.

Ціни на пальне в Україні 5 вересня 2026 року

UPG

А-95 — 81,90 грн/л

А-95+ — 83,90 грн/л

ДП — 92,90 грн/л

ДП+ — 94,90 грн/л

А-100 — 90,90 грн/л

А-92 — немає

Газ — 43,90 грн/л

OKKO

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А-95 — 85,90 грн/л

А-95+ — 88,90 грн/л

ДП — 95,90 грн/л

ДП+ — 98,90 грн/л

А-100 — 95,90 грн/л

А-92 — немає

Газ — 44,90 грн/л

WOG

А-95 — 85,90 грн/л

А-95+ — 88,90 грн/л

ДП — 95,90 грн/л

ДП+ — 98,90 грн/л

А-100 — 95,90 грн/л

А-92 — немає

Газ — 45,50 грн/л

KLO

А-95 — 82,80 грн/л

А-95+ — 85,70 грн/л

ДП — 95,60 грн/л

ДП+ — 98,30 грн/л

А-100 — 94,60 грн/л

А-92 — 79,90 грн/л

Газ — 44,40 грн/л

SOCAR

А-95 — 85,90 грн/л

А-95+ — 88,90 грн/л

ДП — 96,90 грн/л

ДП+ — 99,90 грн/л

А-100 — 95,90 грн/л

А-92 — немає

Газ — 44,90 грн/л

«Укрнафта»

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А-95 — 79,90 грн/л

А-95+ — 79,90 грн/л

ДП — 89,90 грн/л

ДП+ — 91,90 грн/л

А-100 — немає

А-92 — 77,90 грн/л

Газ — 42,90 грн/л

«БРСМ-Нафта»

А-95 — 79,99 грн/л

А-95+ — немає

ДП — 89,99 грн/л

ДП+ — немає

А-100 — немає

А-92 — немає

Газ — 41,99 грн/л

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за прогнозом експерта, бензин і дизель протягом приблизно двох тижнів можуть здорожчати орієнтовно на 5 грн за літр.

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