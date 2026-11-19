Ціни на пальне / © Associated Press

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Ціни на пальне в Україні продовжують знижуватися. Бензин і дизель здешевшали в гурті та на АЗС.

Про це розповів експерт паливного ринку Сергій Куюн

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Від початку зниження цін 4 листопада оптова вартість бензину впала на 13,70 грн/л — до 73,79 грн/л. Дизельне пальне подешевшало на 12,38 грн/л — до 88,31 грн/л.

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Як зазначив Куюн, тенденція до здешевлення ще не вичерпана. За його словами, бензин гуртом уже пропонують із доставкою наступного тижня за 65-66 грн/л. Дизель у прикордонних регіонах можна придбати за 82-85 грн/л.

«Поспішайте заправитися по 109 грн/л! Отже, як і передбачали аналітики, ціни на пальне продовжують падати», — написав він.

На автозаправних станціях ціни також пішли вниз. Бензин здешевшав на 3,58 грн/л, а дизель — на 3,75 грн/л.

Куюн зауважує, що більшість мереж АЗС уже продають дизель дешевше ніж за 100 грн/л. На його думку, наступного тижня двозначні цінники можуть з’явитися на всіх заправках.

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Водночас експерт іронічно згадав про дизельне пальне за 109 грн/л, яке ще можна знайти на АЗС SOCAR. Він пожартував, що чек із такою ціною можна буде показувати дітям та онукам як нагадування про нинішню вартість пального.

Зауважимо, що раніше економісти розповідали про здорожчання пального до кінця 2026 року. Зокрема, докторка економічних наук Олена Нусінова заначала, що подальша динаміка цін на пальне залежатиме від світового енергетичного ринку, безпеки судноплавства на Близькому Сході та вартості імпортного пального.

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