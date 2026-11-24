Пальне / © Associated Press

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Найближчим часом на українських АЗС помітно здешевшають бензин і дизель. Закупівельні ціни вже дозволяють мережам заправок знизити вартість пального.

Про це повідомив експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн для «Ми-Україна».

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За його словами, ціни на пальне мають потенціал до зниження ще на 6–7 гривень уже протягом найближчих 7–10 днів.

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«По бензину будуть масово з’являтися цінники менше ніж 80 грн за літр. По дизпальному ціни будуть наближатися до 90 грн за літр і нижче. Закупівельна вартість дозволяє так торгувати. Потенціал для зниження ще на 6–7 грн є вже в найближчі 7–10 днів», — зазначив Сергій Куюн.

Експерт додав, що станом на 24 листопада лише три-чотири мережі АЗС усе ще зберігають тризначні ціни на пальне. На його думку, найближчим часом вони також переглянуть вартість.

Водночас подальше зниження цін на пальне залежатиме від світового ринку, де нафта зараз коштує близько 88–89 доларів за барель. Учасники ринку чекають на нові події, зокрема на розблокування Ормузької протоки.

Ціни на пальне в Україні — останні новини

Нагадаємо, ціни на пальне в Україні продовжують знижуватися. Бензин і дизель здешевшали в гурті та на АЗС.

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Водночас економіст Олег Устенко вважає, що в Україні протягом найближчих двох тижнів можуть знизитися ціни на бензин і дизельне пальне. За його прогнозом, здешевлення може становити близько 20% від нинішньої вартості.

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