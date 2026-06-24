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ТСН у соціальних мережах

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Ціни на бензин і дизель знову змінилися: на яких АЗС найдорожче заправлятися 24 червня

В Україні змінилися ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз. Розповідаємо, які мережі АЗС пропонують найдорожче та найдоступніше пальне.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Ціни на пальне

Ціни на пальне / © pixabay.com

Українські мережі автозаправних станцій станом на 24 червня 2026 року оновили вартість пального. Середня ціна бензину А-95 на ринку становить близько 75,27 грн за літр, а дизельного пального — 79,46 грн за літр.

Про це повідомляє «Главком».

Порівняно з попереднім днем окремі оператори скоригували ціни на дизель. Зокрема, мережі Socar та UPG дещо знизили вартість цього виду пального, тоді як більшість інших АЗС залишили цінники без змін.

Найдорожче пальне продають мережі OKKO, WOG та Socar. Водночас найнижчі ціни пропонують мережі KLO та «БРСМ-Нафта».

Ціни на пальне сьогодні, 24 червня 2026 року

UPG

А95 — 73,90 грн/л
А95+ — 75,90 грн/л
ДП — 76,90 грн/л
ДП+ — 78,90 грн/л
А100 — 84,90 грн/л
А92 — немає
Газ — 40,40 грн/л

OKKO

А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 81,90 грн/л
ДП — 84,90 грн/л
ДП+ — 84,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — немає
Газ — 43,90 грн/л

WOG

А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 81,90 грн/л
ДП — 81,90 грн/л
ДП+ — 84,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — немає
Газ — 43,90 грн/л

KLO

А95 — 71,40 грн/л
А95+ — 79,20 грн/л
ДП — 76,70 грн/л
ДП+ — 79,70 грн/л
А100 — 83,00 грн/л
А92 — 67,40 грн/л
Газ — 41,50 грн/л

SOCAR

А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 82,90 грн/л
ДП — 82,90 грн/л
ДП+ — 85,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — немає
Газ — 43,90 грн/л

Укрнафта

А95 — 73,90 грн/л
А95+ — 76,90 грн/л
ДП — 76,90 грн/л
ДП+ — 78,90 грн/л
А100 — немає
А92 — 68,90 грн/л
Газ — 40,40 грн/л

БРСМ-Нафта

А95 — 70,99 грн/л
А95+ — немає
ДП — 75,99 грн/л
ДП+ — немає
А100 — немає
А92 — немає
Газ — 40,49 грн/л

Нагадаємо, раніше директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн заявив, що бензин А-95 в Україні може здешевшати до 55 грн за літр, якщо світові ціни на нафту знизяться до $50 за барель.

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Дата публікації
Кількість переглядів
26
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