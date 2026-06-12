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Ціни на бензин та автогаз впали: скільки коштує пальне 12 червня
Вартість бензину та дизеля в Україні залишається стабільною з невеликими коливаннями.
Провідні мережі автозаправних станцій в Україні оновили ціни на пальне 12 червня. У середньому бензин А-95 продається по 75,63 грн за літр, а дизельне пальне — по 83,48 грн.
Про це повідомляє «Главком».
Загалом ціни на пальне на найбільших АЗС залишилися майже без змін. Лише три мережі внесли незначні корективи у вартість окремих видів пального: бензин А-95 та автогаз подешевшали приблизно на 1 грн за літр.
Найвищі ціни на бензин і дизель наразі фіксуються у мережах ОKKO, WOG та Socar, тоді як найнижчу вартість пального пропонують «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».
Ціни на пальне сьогодні, 12 червня 2026 року
UPG
А95 — 74,90
А95+ — 76,90
ДП — 81,90
ДП+ — 83,90
А100 — 84,90
А92 — немає
Газ — 43,90
OKKO
А95 — 78,90
А95+ — 81,90
ДП — 85,90
ДП+ — 88,90
А100 — 88,90
А92 — немає
Газ — 45,90
WOG
А95 — 78,90
А95+ — 81,90
ДП — 85,90
ДП+ — 88,90
А100 — 88,90
А92 — немає
Газ — 45,90
KLO
А95 — 70,9
А95+ — 75,4
ДП — 80,9
ДП+ — 83,4
А100 — 82,5
А92 — 67,9
Газ — 42,4
SOCAR
А95 — 78,90
А95+ — 82,90
ДП — 86,90
ДП+ — 89,90
А100 — 88,90
А92 — немає
Газ — 45,90
«Укрнафта»
А95 — 74,90
А95+ — 74,90
ДП — 82,90
ДП+ — 82,90
А100 — немає
А92 — 69,90
Газ — 43,90
«БРСМ-Нафта»
А95 — 71,99
А95+ — немає
ДП — 79,99
ДП+ — немає
А100 — немає
А92 — немає
Газ — 43,49
До слова, експерт Дмитро Льоушкін попереджає, що через геополітичну нестабільність та коливання цін на нафту в Україні можливе зростання вартості пального наприкінці літа та восени. Якщо ситуація навколо Ормузької протоки не стабілізується, ціна на бензин може сягнути 95 грн за літр.