Ціни на бензин та автогаз впали: скільки коштує пальне 12 червня

Автозаправка / © Associated Press

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Провідні мережі автозаправних станцій в Україні оновили ціни на пальне 12 червня. У середньому бензин А-95 продається по 75,63 грн за літр, а дизельне пальне — по 83,48 грн.

Про це повідомляє «Главком».

Загалом ціни на пальне на найбільших АЗС залишилися майже без змін. Лише три мережі внесли незначні корективи у вартість окремих видів пального: бензин А-95 та автогаз подешевшали приблизно на 1 грн за літр.

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Найвищі ціни на бензин і дизель наразі фіксуються у мережах ОKKO, WOG та Socar, тоді як найнижчу вартість пального пропонують «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Ціни на пальне сьогодні, 12 червня 2026 року

UPG

А95 — 74,90

А95+ — 76,90

ДП — 81,90

ДП+ — 83,90

А100 — 84,90

А92 — немає

Газ — 43,90

OKKO

А95 — 78,90

А95+ — 81,90

ДП — 85,90

ДП+ — 88,90

А100 — 88,90

А92 — немає

Газ — 45,90

WOG

А95 — 78,90

А95+ — 81,90

ДП — 85,90

ДП+ — 88,90

А100 — 88,90

А92 — немає

Газ — 45,90

KLO

А95 — 70,9

А95+ — 75,4

ДП — 80,9

ДП+ — 83,4

А100 — 82,5

А92 — 67,9

Газ — 42,4

SOCAR

А95 — 78,90

А95+ — 82,90

ДП — 86,90

ДП+ — 89,90

А100 — 88,90

А92 — немає

Газ — 45,90

«Укрнафта»

А95 — 74,90

А95+ — 74,90

ДП — 82,90

ДП+ — 82,90

А100 — немає

А92 — 69,90

Газ — 43,90

«БРСМ-Нафта»

А95 — 71,99

А95+ — немає

ДП — 79,99

ДП+ — немає

А100 — немає

А92 — немає

Газ — 43,49

До слова, експерт Дмитро Льоушкін попереджає, що через геополітичну нестабільність та коливання цін на нафту в Україні можливе зростання вартості пального наприкінці літа та восени. Якщо ситуація навколо Ормузької протоки не стабілізується, ціна на бензин може сягнути 95 грн за літр.

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