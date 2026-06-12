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ТСН у соціальних мережах

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Гроші
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Ціни на бензин та автогаз впали: скільки коштує пальне 12 червня

Вартість бензину та дизеля в Україні залишається стабільною з невеликими коливаннями.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Автозаправка

Автозаправка / © Associated Press

Провідні мережі автозаправних станцій в Україні оновили ціни на пальне 12 червня. У середньому бензин А-95 продається по 75,63 грн за літр, а дизельне пальне — по 83,48 грн.

Про це повідомляє «Главком».

Загалом ціни на пальне на найбільших АЗС залишилися майже без змін. Лише три мережі внесли незначні корективи у вартість окремих видів пального: бензин А-95 та автогаз подешевшали приблизно на 1 грн за літр.

Найвищі ціни на бензин і дизель наразі фіксуються у мережах ОKKO, WOG та Socar, тоді як найнижчу вартість пального пропонують «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Ціни на пальне сьогодні, 12 червня 2026 року

UPG

  • А95 — 74,90

  • А95+ — 76,90

  • ДП — 81,90

  • ДП+ — 83,90

  • А100 — 84,90

  • А92 — немає

  • Газ — 43,90

OKKO

  • А95 — 78,90

  • А95+ — 81,90

  • ДП — 85,90

  • ДП+ — 88,90

  • А100 — 88,90

  • А92 — немає

  • Газ — 45,90

WOG

  • А95 — 78,90

  • А95+ — 81,90

  • ДП — 85,90

  • ДП+ — 88,90

  • А100 — 88,90

  • А92 — немає

  • Газ — 45,90

KLO

  • А95 — 70,9

  • А95+ — 75,4

  • ДП — 80,9

  • ДП+ — 83,4

  • А100 — 82,5

  • А92 — 67,9

  • Газ — 42,4

SOCAR

  • А95 — 78,90

  • А95+ — 82,90

  • ДП — 86,90

  • ДП+ — 89,90

  • А100 — 88,90

  • А92 — немає

  • Газ — 45,90

«Укрнафта»

  • А95 — 74,90

  • А95+ — 74,90

  • ДП — 82,90

  • ДП+ — 82,90

  • А100 — немає

  • А92 — 69,90

  • Газ — 43,90

«БРСМ-Нафта»

  • А95 — 71,99

  • А95+ — немає

  • ДП — 79,99

  • ДП+ — немає

  • А100 — немає

  • А92 — немає

  • Газ — 43,49

До слова, експерт Дмитро Льоушкін попереджає, що через геополітичну нестабільність та коливання цін на нафту в Україні можливе зростання вартості пального наприкінці літа та восени. Якщо ситуація навколо Ормузької протоки не стабілізується, ціна на бензин може сягнути 95 грн за літр.

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Дата публікації
Кількість переглядів
333
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