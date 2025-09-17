Ціни на бензин в Україні зміняться: що буде з пальним восени

Ціни на пальне / © pixabay.com

Ціни на бензин, дизпаливо та автогаз восени 2025 року можуть зрости і заправити автомобіль вийде дорожче, адже запровадження санкцій проти румунського порту Констанца може призвести до здорожчання і на АЗС.

Про це йдеться у дописі директора консалтингової компанії «А-95» Сергія Куюна.

Ціни на пальне в Україні можуть зрости через санкції проти порту Констанца

За його словами, українські санкції проти найбільшого румунського порту Констанца можуть спричинити подорожчання пального.

«Як з’ясувалося, під спідницею індійських санкцій сховали ще одні — проти найбільшого румунського порту Констанца. Тобто всі вантажі звідти хочуть прирівняти до індійських», — написав експерт.

Як пояснив директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, нині через цей порт постачається близько 25% усього дизельного імпорту.

«Констанца — це чверть нашого ринку дизпального. Замістити такі обсяги неможливо, і жодна державна компанія цього не зробить», — наголосив експерт у Facebook.

За його оцінками, у разі обмежень ринок буде змушений переорієнтовуватися на інші джерела — Грецію, Італію чи турецький НПЗ Star, що належить SOCAR. Водночас це спричинить підвищення вартості не лише пального з південного напрямку, а й постачань із Польщі та інших західних каналів.

Як раніше повідомляв enkorr, від 1 жовтня 2025 року постачання нафтопродуктів через Констанцу можуть потрапити під санкційні обмеження. Причиною цього стала ймовірна робота порту з паливом турецького та індійського походження.

Тож обмеження імпорту з Румунії створює додаткові ризики дефіциту. Особливо це відчутно після знищення Кременчуцького НПЗ «Укртатнафти» російськими військами та неможливості значно збільшити обсяги постачань через західний кордон.

Ситуацію ускладнює й сезонний фактор, адже найближчим часом зросте потреба у зимових марках дизеля. Це може ще більше загострити ситуацію на тлі напружених прогнозів щодо стабільності енергосистеми в осінньо-зимовий період.

Водночас, як повідомлялося, від 1 жовтня обмежується імпорт дизельного пального з Індії. Всі партії цього ресурсу мають проходити обов’язкову перевірку та лабораторний аналіз проб за вимогою СБУ, яка була направлена до Енергетичної митниці ще 15 вересня.

«Чи не настав час якось структурувати наші санкції й чітко дати зрозуміти всім у світі, що можна, а чого — ні? І це має бути відкрито і аргументовано», — пише Куюн.

Раніше вже йшлося про здорожчання популярних продуктів в Україні. Зокрема, ціни на курятину вже поповзли вгору.

Нагадаємо, експерт заперечив користь для заощадження коштів від нічного заправлення, хоча зазначив, що час доби справді може мати значення.