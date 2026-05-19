Ціни на бензин в Україні зросли: які АЗС вже підняли вартість

Ціни на бензин в Україні / © Associated Press

Реклама

19 травня в Україні знову здорожчав бензин. Ціни на АЗС 19 травня суттєво змінилися. Де в Україні здорожчало паливо, а де змін не відбулося? Розповідаємо про нові ціни на пальне в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна.

19 травня ціни на бензин зросли

Серед частини великих АЗС відбулося підняття цін на бензин. Зростання відбулося у середньому на 1 гривню за літр. Підвищилася ціна у мережі АЗС «WOG». Інші мережі АЗС поки тримають стару ціну.

Реклама

«OKKO», «SOCAR» та «Укрнафта» поки не проводили підвищення цін на паливо 19 травня.

Здорожчання на «WOG» відбулося на всі марки бензину та дизелю. Найдешевшим станом на зараз залишається пальне «Укрнафти».

Ціни станом на 19 травня на АЗС такі:

«ОККО»: бензин стандарт — 78,90 грн/літр, бензин преміум — 81,90 грн/літр, дизель стандарт — 89,90 грн/літр та дизель преміум — 92,90 грн/літр.

«SOCAR»: бензин стандарт — 78,99 грн/літр, бензин преміум — 82,99 грн/літр, дизель стандарт — 89,99 грн/літр та дизель преміум — 92,99 грн/літр.

«Укрнафта»: бензин стандарт — 72,90 грн/літр, бензин преміум — 75,90 грн/літр, дизель стандарт — 86,90 грн/літр та дизель преміум — 88,90 грн/літр.

«WOG»: бензин стандарт — 79,90 грн/літр, бензин преміум — 82,90 грн/літр, дизель стандарт — 89,90 грн/літр та дизель преміум — 92,90 грн/літр.

Бензин 100, бензин 95 (Mustang) та бензин 95 євро здорожчали на 1 гривню.

Реклама

Газ за українських АЗС коштує 48,90 грн («ОККО» та «WOG»), 48,99 грн («SOCAR») та 46,90 грн на «Укрнафті».

Ціни на бензин: останні новини

Нагадаємо, найближчим часом вартість пального на українських АЗС може піти вгору. Директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн пояснив, що таке здорожчання відповідає ринковим реаліям та рекомендаціям Антимонопольного комітету.

Головними причинами є світове зростання котирувань і критичне зменшення прибутковості роздрібних мереж. Наразі ринок стримує лише компанія «Укрнафта», яка за дорученням уряду торгує без прибутку.

У квітні світові котирування бензину зросли на 137 доларів за тонну (4,5 грн/л), тоді як ціни на українських АЗС залишилися незмінними. Також суттєво впав спред між митною вартістю та цінами на стелах, який тепер ледь покриває витрати на збут і транспортування.

Реклама

Попри фінансові труднощі операторів ринку та ймовірне зростання роздрібних цін, ситуація із забезпеченням пальним в Україні залишається стабільною і контрольованою. За словами експерта, ресурсів усіх марок пального наразі більш ніж достатньо.

Новини партнерів