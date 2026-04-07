- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 546
- Час на прочитання
- 1 хв
Ціни на бензин і дизель знову підвищились: скільки коштує пальне 7 квітня
На українських автозаправках зросли ціни на пальне. Зокрема, у деяких мережах ДП додало кілька гривень.
Зранку 7 квітня найбільші українські мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Зокрема, середня вартість бензину марки А-95 зросла і становить близько 73,98 грн за літр.
Про це свідчать дані моніторингу видання «Главком».
Вартість пального зросла у деяких мережах АЗС. Зокрема, А-95 зріс у ціні на KLO (+50 коп.), UPG (+94 коп), Socar (+2 грн), а також на «Укрнафті» (+91 коп.)
Вартість дизелю підвищилися у ціна на UPG (+1,25 грн), KLO (+1,41 коп.), Socar (+2 грн), а також на «Укрнафті» (+3 грн) та «БРСМ-Нафті» (+2 грн).
Загалом найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar. Незважаючи на здорожчання, наразі літр пального найменше коштує на «Укрнафті» та «БРСМ-Нафті».
Ціни на пальне станом на 7 квітня
Нагадаємо, паливний експерт Дмитро Льоушкін вважає, що цілком ймовірним є те, що в Україні пальне може здорожчати до 100 грн. Цінники досягнуть таких позначок вже за два тижні. З його слів, вже зараз об’єктивна вартість палива мала б становити 95–97 грн. Однак, держава тимчасово відтягує цей інфляційний шок.