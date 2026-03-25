Ціни на буряк летять вниз: скільки тепер коштує кілограм

Буряк / © unsplash.com

В Україні ціни на столовий буряк на ринку продовжують знижуватися третій тиждень поспіль.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Аналітики зазначають, що станом на кінець березня фермери пропонують продукцію за ціною 3–8 грн/кг ($0,07–0,18/кг). Це в середньому на 19% дешевше, ніж тижнем раніше.

Експерти пояснюють падіння цін двома причинами. По-перше, фермери почали масово розпродавати запаси зі сховищ, надіючись збути товар швидше. По-друге, на ринку з’явилося багато дрібного або пошкодженого буряку, який намагаються продати в першу чергу, що змушує знижувати ціни й на якісні овочі.

Поточні ціни на столовий буряк в Україні є рекордно низькими для цієї пори року. За даними аналітиків, вартість овоча наразі в середньому на 91% нижча, ніж у третій декаді березня 2025 року. Хоча запасів стає менше, продавці вважають, що буряк може подешевшати ще більше. Річ у тім, що в сховищах досі лежить багато овочів, які фермери намагаються розпродати якнайшвидше до кінця сезону.

