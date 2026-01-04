ТСН у соціальних мережах

Ціни на чашку еспресо злетіли майже вдвічі: де в Україні найдорожча кава

Еспресо – базовий компонент будь-якого кавового напою, тому його вартість прямо впливає на ціни всіх напоїв у кав’ярнях.

Кирило Шостак
Еспресо

Середня ціна чашки еспресо в Україні у грудні 2025 року сягнула 41 гривні. Це на 17% більше, ніж у грудні 2024-го, коли еспресо коштувало 35 гривень. Від початку повномасштабної війни вартість улюбленого кавового напою майже подвоїлася.

Про це свідчать дані Опендатабота.

Найдорожче еспресо нині п’ють на Львівщині – тут середня ціна складає 47 гривень за чашку, що на 19% більше, ніж рік тому. Регіон уперше за останні роки очолив “кавовий рейтинг”, витіснивши традиційного лідера – Одещину. Там еспресо в середньому коштує 45 гривень.

Найдешевше еспресо вже третій рік поспіль можна випити на Хмельниччині – 33 гривні за філіжанку, хоч і тут за рік ціна зросла на 18%. У Запорізькій та Кіровоградській областях чашка кави коштує близько 35 гривень.

Найбільший річний приріст вартості еспресо зафіксований на прифронтовій Сумщині – +26%. Попри це середня ціна там залишається нижчою за загальноукраїнську – 36 гривень. Рік тому Сумщина також була серед регіонів із найдешевшою кавою.

Раніше ми писали, що на початку 2026 року українців чекає неоднозначна цінова ситуація: молочні продукти високої жирності та деякі овочі подешевшають, але хліб, яйця та тепличні овочі продовжать дорожчати. Основними факторами впливу залишаються вартість електроенергії, погодні умови та реальна платоспроможність населення, зазначають експерти.

