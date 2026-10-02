Ціни на часник в Україні: скільки коштує овоч у жовтні 2026 року

Часник

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На початку жовтня 2026 року кілограм часнику в українських супермаркетах коштує приблизно 130–170 грн. Водночас у гуртових продавців та безпосередньо у фермерів можна знайти дешевші пропозиції, особливо якщо йдеться про закупівлю великих партій. Ціна залежить від розміру головок, якості, походження часнику та обсягу закупівлі.

За даними моніторингу цін «Мінфіну», станом на 1 жовтня середня роздрібна ціна часнику становить 147,27 грн/кг.

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Скільки коштує часник у супермаркетах

Ціни у великих торговельних мережах відрізняються досить суттєво. За даними «Мінфіну», на початку жовтня в Auchan кілограм часнику коштує 133,80 грн, у Metro — 137,28 грн, а в Megamarket — 169 грн.

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Остання доступна у цьому моніторингу ціна в NOVUS становить 149 грн/кг, однак вона зафіксована 29 вересня, тому її варто розглядати як орієнтир на межі вересня та жовтня.

В інших мережах ціни перебувають приблизно в тому самому діапазоні. Станом на 1 жовтня імпортний часник в АТБ продають від 129,89 грн/кг, а в «Сільпо» свіжий часник коштує близько 16,40 грн за 100 г, або приблизно 164 грн/кг.

Таким чином, у супермаркетах на початку жовтня за кілограм звичайного свіжого часнику доведеться заплатити приблизно від 130 до 170 грн. При цьому ціна може змінюватися залежно від магазину, країни походження товару та формату продажу.

Як змінилися ціни на часник

Порівняно із середньою ціною у вересні часник на початку жовтня поки що не подорожчав.

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За даними «Мінфіну», середня ціна часнику у вересні становила 149,52 грн/кг, тоді як станом на 1 жовтня показник становить 147,27 грн/кг.

Проте протягом самого вересня ціни помітно коливалися. На початку місяця середній показник становив 145,25 грн/кг, 16–19 вересня він піднімався до 157,59 грн/кг, а 29 вересня знизився до 147,27 грн/кг.

Тому говорити про нову хвилю подорожчання у жовтні поки що підстав немає. На початку місяця ціни фактично залишаються на рівні кінця вересня.

Скільки коштує часник на гуртовому ринку

Якщо купувати часник гуртом, ціна може бути помітно нижчою, ніж у супермаркетах.

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За інформацією «Фактів ICTV», у Києві на початку жовтня гуртові ціни на молодий часник стартують приблизно від 70 грн/кг. Водночас великі головки можуть коштувати близько 140 грн/кг. На ціну впливають сорт, розмір, якість та підготовка продукції до продажу.

На інших гуртових ринках ціни можуть бути вищими. Наприклад, за даними інформаційно-аналітичного центру ОРСП «Шувар», у Львові 1 жовтня мінімальна ціна вітчизняного часнику становить 130 грн/кг. За добу вона не змінилася. На ринку на цю дату було представлено 12,1 тонни продукції.

Отже, єдиної «ринкової ціни» на часник немає, залежно від регіону, якості товару та розміру партії гуртові пропозиції можуть суттєво відрізнятися.

Скільки коштує часник у фермерів

Безпосередньо у виробників часник також можна придбати дешевше, однак такі пропозиції переважно розраховані не на звичайного покупця, а на гуртових замовників.

На аграрному торговельному майданчику Agro-Ukraine є пропозиції товарного часнику від 100 грн/кг за умови закупівлі тоннами.

Окремі фермерські господарства пропонують продукцію приблизно по 95 грн/кг. За такою ціною продають висушений, відкалібрований і запакований у сітки часник, призначений для реалізації у свіжому вигляді, перероблення або зберігання.

Тому безпосередньо порівнювати фермерські ціни з цінами супермаркетів не зовсім коректно. У магазині можна придбати одну головку або кількасот грамів овочу, тоді як найвигідніші пропозиції виробників передбачають закупівлю значно більшого обсягу.

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