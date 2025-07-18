Ціни на черешню б’ють рекорди: скільки доведеться заплатити за кілограм

Черешня / © unsplash.com

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Ціни на черешню уже підскочили до 150–220 гривень за кілограм на гуртовому ринку — це на 10% більше, ніж тиждень тому.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

У супермаркетах ситуація ще відчутніша. Наприклад, у «Сільпо» черешня коштує від 250 до 650 гривень за кілограм залежно від сорту.

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Аналітики пояснюють здорожчання дефіцитом ягоди наприкінці сезону та зниженням врожайності. Попри зростання закупівельних цін, гуртовики не можуть забезпечити потреби ринку в повному обсязі. Порівнюючи з минулим роком ціни зросли на 45%.

Причиною стало зменшення врожаю через несприятливу погоду навесні та на початку літа, а також суттєве підвищення витрат на вирощування. Через високі ціни українці стали купувати черешню значно рідше, зазначають експерти.

Нагадаємо, в червні 2025 року продукти харчування в Україні суттєво здорожчали. У порівнянні з червнем 2024-го найбільше зросли в ціні овочі, олія, яйця та м’ясо.