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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Ціни на черешню б’ють рекорди: скільки доведеться заплатити за кілограм

На гуртових ринках черешня здорожчала ще на 10% за тиждень, а в супермаркетах ціна вже сягає 650 грн/кг.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Черешня

Черешня / © unsplash.com

Ціни на черешню уже підскочили до 150–220 гривень за кілограм на гуртовому ринку — це на 10% більше, ніж тиждень тому.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

У супермаркетах ситуація ще відчутніша. Наприклад, у «Сільпо» черешня коштує від 250 до 650 гривень за кілограм залежно від сорту.

Аналітики пояснюють здорожчання дефіцитом ягоди наприкінці сезону та зниженням врожайності. Попри зростання закупівельних цін, гуртовики не можуть забезпечити потреби ринку в повному обсязі. Порівнюючи з минулим роком ціни зросли на 45%.

Причиною стало зменшення врожаю через несприятливу погоду навесні та на початку літа, а також суттєве підвищення витрат на вирощування. Через високі ціни українці стали купувати черешню значно рідше, зазначають експерти.

Нагадаємо, в червні 2025 року продукти харчування в Україні суттєво здорожчали. У порівнянні з червнем 2024-го найбільше зросли в ціні овочі, олія, яйця та м’ясо.

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