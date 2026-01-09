Ціни на деякі продукти злетіли: що найбільше здорожчало у грудні 2025 року

Ціни / © колаж ТСН.ua/pixabay.com

Реклама

У грудні 2025 року темпи зростання споживчих цін сповільнилися до 0,2% за місяць, проте в річному вимірі інфляція склала 8,0%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, базова інфляція в грудні була мінімальною — лише 0,1% порівняно з листопадом. Водночас за підсумками всього 2025 року цей показник, як і загальна інфляція, зафіксувався на рівні 8,0%.

Реклама

Що здорожчало, а що подешевшало?

Як повідомляє Держстат, хоча загальний індекс цін на харчі за місяць майже не змінився, всередині категорій відбулися суттєві коливання:

Найбільше подорожчали яйця, продукти переробки зернових, риба, хліб та соняшникова олія (ріст від 0,7% до 5,6%). Також підвищилися ціни на сало, овочі, яловичину та молоко.

Подешевшали фрукти, цукор, м’ясо птиці та свинина (на 0,2–4,1%). Менше довелося платити за рис, кисломолочну продукцію та масло.

Інфографіка про зміну цін у грудні 2025 року. / © Державна служба статистики України

Як змінились ціни на алкоголь, одяг та транспорт?

За аналізом Держстату, тютюнова продукція додала в ціні 1,9%, що спричинило загальне зростання вартості алкоголю та тютюну на 1,0%.

Транспортні послуги стали дорожчими на 0,7%. Це зумовлено зростанням цін на паливо та мастила (+1,1%), а також підвищенням вартості квитків на залізничний транспорт (+1,3%).

Натомість приємна новина чекала на покупців у відділах одягу та взуття: ці товари подешевшали в середньому на 3,9% (взуття — на 4,4%, одяг — на 3,6%).

Реклама

Інфографіка про зміни споживчих цін. / © Державна служба статистики України

Обмеження даних

Держстат зазначає, що розрахунки проведено без урахування тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій. Спостереження проводилося лише у репрезентативних містах, сільська місцевість до звіту не потрапила.

Нагадаємо, на початку 2026 року українців чекає неоднозначна цінова ситуація: молочні продукти високої жирності та деякі овочі подешевшають, але хліб, яйця та тепличні овочі продовжать дорожчати.

Основними факторами впливу залишаються вартість електроенергії, погодні умови та реальна платоспроможність населення, зазначають експерти.