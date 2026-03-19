Ціни на дизель стрімко зростають: скільки коштує пальне 19 березня та чого очікувати далі

Ринок пального в Україні реагує на глобальну кризу

В Україні продовжує дорожчати пальне — ціни на автозаправках зростають на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Найбільший тиск спостерігається на дизельне пальне, яке може суттєво додати у вартості вже найближчими днями.

Про це свідчать дані моніторингу ринку та коментарі експертів паливної галузі.

Станом на 19 березня ціни на пальне в найбільших мережах АЗС уже оновилися. Зокрема, бензин марки А-95 коштує в середньому від 72 до 74 грн за літр у преміальних мережах, тоді як на заправках «Укрнафти» його можна придбати дешевше — близько 69 грн. Дизельне пальне продається у діапазоні 81–85 грн за літр, а автогаз — приблизно 41–46 грн.

Найвищі цінники традиційно фіксуються у мережах OKKO, WOG і SOCAR, тоді як державні та локальні оператори пропонують більш доступні варіанти.

Головною причиною здорожчання експерти називають різке зростання світових цін на нафту після ескалації на Близькому Сході. Зокрема, нафта марки Brent вже перевищила позначку у 110 доларів за барель. Додатковим фактором стало загострення ситуації навколо постачання зрідженого газу після атаки Ірану на енергетичну інфраструктуру в Катарі.

За словами директора «Консалтингової групи А-95» Сергія Куюна, найбільші ризики зараз пов’язані саме з дизельним пальним. Європа значною мірою залежить від імпорту дизеля з Близького Сходу, а будь-яка нестабільність у цьому регіоні миттєво впливає на ціни.

На тлі цього вже найближчим часом вартість дизеля в Україні може сягнути 90 грн за літр. Причина — зростання біржових котирувань: ціна дизельного пального на європейських хабах перевищила 1300 доларів за тонну, що автоматично підвищує закупівельну вартість для українських імпортерів.

Водночас ситуація з бензином має вигляд дещо стабільнішої завдяки його профіциту на європейському ринку. За словами експерта, мережі АЗС можуть навіть частково перерозподіляти націнку між видами пального, щоб не допустити надто різкого стрибка цін на дизель.

Попри зростання вартості дефіциту пального в Україні наразі не очікується. Ринок працює стабільно, а обсягів імпорту достатньо для забезпечення як населення, так і аграрного сектору у період весняних польових робіт.

Ключовим викликом залишається саме ціна, адже через підвищення премій трейдерів і вартості логістики пальне на українських АЗС може дорожчати й надалі, якщо ситуація на світових ринках не стабілізується.

Тим часом в Україні стартував кешбек на пальне. Уряд вже оголосив про терміни і правила отримання.