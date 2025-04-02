Ціни на електроенергію та газ можуть зрости вже цьогоріч — експерт назвав причини

Ціни на електроенергію та газ можуть зрости вже цьогоріч.

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2025 року українцям варто очікувати підвищення вартості електроенергії та природного газу.

Про це заявив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський в ефірі телеканалу “Еспресо”.

За словами експерта, ситуація на енергетичному ринку вимагає активних дій уже зараз.

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“Від завтрашнього дня треба займатися імпортом, треба закінчити ситуацію з Укрнафтобурінням і Smart Energy. Тому що нам знадобиться кожен куб природного газу і треба очікувати цього року збільшення цін на електроенергію, яке давним-давно затягувалося. І на газ”, — наголосив Закревський.

Він також вважає, що вирішити багато проблем може відкриття енергетичного ринку.

“Найпростіше, що може бути, — це просто треба вже переходити на відкритий ринок. Тоді держава змогла б з себе звантажити взагалі ці зобов’язання на рахунок закупівлі газу і так далі. Люди не ідіоти, вони бачать різницю в ціні на газ і на газоелектричну генерацію, просто треба дати можливість спокійно торгувати”.

Також він закликав дозволити приватним компаніям експортувати газ та підключатися до електромереж:

“А приватникам треба дозволити спокійно підключатися до сіток електроенергії, тоді ми все переможемо”.

Закревський зазначив, що в Україні зберігається сталий дефіцит потужності — близько 4 ГВт, однак споживачі поступово адаптуються:

“Навіть цієї зими, як я і передбачав, ми пристосовуємося, починаємо менше створювати піки і гарно пройшли цей осінньо-зимовий період”, — додав експерт.